"Jestem przeszczęśliwy, że jestem w Polsce i nie mogę się doczekać, aby Was poznać już wkrótce" – powiedział w nagraniu opublikowanym na platformie X nowy ambasador USA w Polsce. Dyplomata jest już w Warszawie, co potwierdza w nagranym filmiku.
Nowy ambasador USA w Polsce jest już w Warszawie. Thomas Rose zacznie oficjalnie pełnić swoją funkcję po złożeniu listów uwierzytelniających na ręce prezydenta Karola Nawrockiego.
Podobnie jak w przypadku większości nominacji ambasadorskich dokonanych przez prezydenta Donalda Trumpa, Rose nie jest zawodowym dyplomatą, lecz pochodzi z nominacji politycznej.
W przeciwieństwie do wielu nowych szefów amerykańskich placówek za granicą nie należy on jednak do bliskiego kręgu przywódcy USA.
Na opublikowanym w środę filmiku widać, jak Rose składa kwiaty pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego w Warszawie. Następne ujęcie jest z pl. Zamkowego.
„Dzień dobry, cześć! Nazywam się Tom Rose i stoję tu dziś w sercu Warszawy jako reprezentant mojego wspaniałego prezydenta Donalda Trumpa i narodu amerykańskiego” – powiedział przed Kolumną Zygmunta.
