Prezydent Karol Nawrocki mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - poinformował rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Decyzja jest efektem uzgodnień ze spotkania z 15 stycznia. Kto w nim uczestniczył?

Prezydent podpisał 96 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW - poinformował Rafał Leśkiewicz w Polsat News.

To jest rezultat spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale przede wszystkim z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem - powiedział rzecznik prezydenta.

Pierwsze wnioski były wysłane rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku, te trafiły po spotkaniu 15 stycznia poprawione, uzupełnione i wczoraj pan prezydent zdecydował o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW - dodał.

Impas i przełom

W połowie marca Karol Nawrocki wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Od początku listopada ub.r. prezydent nie podpisywał nominacji oficerskich funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Nawrocki uzasadniał to brakiem udzielenia mu istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu.