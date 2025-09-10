W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron, które pojawiły się w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Wojsko Polskie natychmiast podjęło działania mające na celu identyfikację i neutralizację zagrożenia. W rejonach przygranicznych wprowadzono najwyższy poziom gotowości, a cztery lotniska zostały zamknięte. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

/ RMF24

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z 9 na 10 września doszło do poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem Polski. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Według oficjalnego komunikatu, w odpowiedzi na zagrożenie natychmiast uruchomiono wszystkie niezbędne procedury, mające na celu ochronę terytorium kraju oraz bezpieczeństwo obywateli.

Wojsko w najwyższej gotowości

Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o wprowadzeniu najwyższego stanu gotowości dla naziemnych systemów obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. W polskiej przestrzeni powietrznej operują zarówno krajowe, jak i sojusznicze statki powietrzne. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wojsko, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

Operacja neutralizacji dronów

W związku z naruszeniem granicy powietrznej, Dowództwo Operacyjne RSZ rozpoczęło operację mającą na celu identyfikację i neutralizację obiektów, które przekroczyły polską granicę. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego użyto uzbrojenia, a służby prowadzą działania w celu odnalezienia i zabezpieczenia zestrzelonych dronów. Wojsko podkreśla, że operacja wciąż trwa, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Apel do mieszkańców i zamknięte lotniska

Władze apelują do mieszkańców województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego o pozostanie w domach oraz ścisłe stosowanie się do komunikatów wydawanych przez Wojsko Polskie i Policję. W związku z zaistniałą sytuacją, cztery polskie lotniska - Chopina w Warszawie, Rzeszów-Jasionka, Warszawa-Modlin oraz lotnisko w Lublinie - zostały zamknięte. Decyzję tę potwierdziła amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), wskazując na "nieplanowaną działalność militarną mającą związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Reakcja władz i służb

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował, że nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę państwa. Prezydent RP oraz Premier RP zostali powiadomieni o sytuacji, a wszystkie służby działają w trybie natychmiastowym. Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do reakcji na każde kolejne zagrożenie.



