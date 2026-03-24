​Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do prezydenta Karola Nawrockiego list, w którym donosi, że prokuratura próbuje wywierać pozaprawny wpływ na działalność Trybunału - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Sprawa ma związek z nieumorzeniem przez prokuraturę śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez Święczkowskiego.

List prezesa TK do prezydenta

Prezes TK pisze do prezydenta, że prokurator prowadzący śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez Święczkowskiego, wprost odmówił umorzenia tego postępowania po tym, jak na uchylenie immunitetu Święczkowskiego nie zgodziło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.

Prokurator nie uznał tej decyzji, bo w jej podjęciu brali udział tzw. sędziowie-dublerzy. Ponieważ są to osoby nieuprawnione, odmowa uchylenia immunitetu Święczkowskiego - zdaniem prokuratora - nie wywołuje skutków prawnych.

Nieumorzone postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień przez Święczkowskiego przy dysponowaniu materiałami, pozyskanymi dzięki oprogramowaniu Pegasus. O tym jednak prezes Trybunału w piśmie do prezydenta już nie wspomina.

Święczkowski zapowiada podjęcie przeciw prokuraturze "stosownych kroków prawnych" wśród których wymienia zawiadomienie prokuratury o przestępstwach prokuratury.