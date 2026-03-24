Sąd rodzinny zajmie się sprawą 13-latki, która pobiła nieznaną sobie starszą kobietę, która wychodziła z kościoła. Do tego wstrząsającego aktu agresji doszło w Legnicy na Dolnym Śląsku.

Legnica: Policja zatrzymała 13-latkę, która brutalnie zaatakowała kobietę

We wtorek policja poinformowała o zatrzymaniu 13-latki mieszkającej w Legnicy w województwie dolnośląskim. Dziewczyna miała 15 marca zaatakować seniorkę, która wracała z kościoła do domu. Agresywna nieletnia uderzyła kobietę pięścią w twarz, łamiąc jej nos, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Udało im się zabezpieczyć wizerunek dziecka, ustalić oraz przesłuchać świadków i zgromadzić materiał dowodowy tak, aby - jak poinformowała kom. Jagoda Ekiert z policji w Legnicy - sąd "dysponował pełnym obrazem sytuacji i mógł podjąć właściwą decyzję".

13-latka została zatrzymana. Przebywa teraz w policyjnej izbie dziecka. Dalsze postępowanie poprowadzi już sąd rodzinny, który zdecyduje o tym, jakie środki wychowawcze zostaną wobec niej zastosowane.