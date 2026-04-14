Premier Donald Tusk potwierdził informacje dziennikarza RMF FM, że w tym tygodniu ma się spotkać z szefową Polski 2050, minister funduszy Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Jak informował Kacper Wróblewski, jednym z tematów rozmów szefa rządu z minister funduszy ma być kwestia głosowania nad wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski.

Dziś dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski informował, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania premiera Donalda Tuska z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Jednym z tematów rozmów ma być kwestia głosowania nad wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski, która po przegranych wyborach na szefa Polski 2050 opuściła ugrupowanie i utworzyła klub parlamentarny Centrum.

Premier potwierdził, że jest umówiony z Pełczyńską-Nałęcz. Jeszcze bez godziny, ale na pewno w tym tygodniu - dodał. Zapytany, czy nie obawia się, że Polska 2050 może poprzeć wotum nieufności wobec Hennig-Kloski, przyznał, że słyszał pogłoski, że Polska 2050 chce odwoływać ministrów z własnego rządu.

"Mam nadzieję, że to dotarło"

Szef rządu stwierdził, że "nie chce mu się wierzyć, żeby lekcja węgierska nie dotarła do liderki czy innych polityków Polski 2050". Ta lekcja jest absolutnie jednoznaczna. Bronimy wartości wobec przeciwnika, nie atakujemy siebie nawzajem, a w chwilach poważnej próby tworzymy jeden silny, zdeterminowany front. Kto tej lekcji nie zrozumiał, postawi się poza wielką grą o przyszłość Polski - powiedział Tusk. Mam nadzieję, że to jednak dotarło - dodał.



Pod koniec marca poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa przekazał PAP, że pod inicjatywą o odwołanie Hennig-Kloski podpisało się łącznie prawie 100 posłów. Jak wymienił, podpisy pod wnioskiem złożyła znakomita większość posłów Konfederacji, liczni posłowie PiS, a także posłowie innych ugrupowań i posłowie niezrzeszeni.

Tusk nie spotyka się zbyt często ze swoją minister