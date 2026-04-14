W ostatnich tygodniach temat dzików pojawiających się w polskich miastach wzbudza wiele emocji. W Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o swoje doświadczenia z tymi zwierzętami i podzielił się nietypową radą, jak zachować się podczas spotkania z dzikiem. Tymczasem w Warszawie głośno jest o kontrowersyjnych przypadkach odstrzału tych zwierząt, co wywołuje debatę na temat bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przyrody.
- Jarosław Kaczyński w Sejmie opowiedział o swoim spotkaniu z dzikami i zademonstrował, jak chrumka samiec dzika.
- W Warszawie doszło do kontrowersyjnych przypadków odstrzału dzików, co wywołało protesty mieszkańców.
- Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski tłumaczy, że decyzje o uśmiercaniu dzików wynikają z przepisów dotyczących ASF i bezpieczeństwa publicznego.
W ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć o dzikach pojawiających się na terenach miejskich. Zwierzęta te, szukając pożywienia, wchodzą na osiedla i place zabaw, co budzi niepokój wśród mieszkańców. W Warszawie w ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych przypadków uśmiercania dzików, które utknęły na ogrodzonych terenach. Sytuacje te wywołały falę kontrowersji i protestów.
Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany przez dziennikarzy, jak radziłby sobie z problemem dzików w miastach. Polityk przywołał swoje doświadczenia z wakacji w 1992 roku, kiedy przebywał w leśniczówce zlokalizowanej przy dużej zagrodzie leśnej.
Kaczyński zademonstrował nawet, jak chrumka samiec dzika, co wywołało rozbawienie wśród obecnych. Podkreślił, że stosując się do zaleceń leśników, nie doznał żadnej krzywdy.