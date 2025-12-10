Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na operatora sieci Play, firmę P4, karę w wysokości ponad 108 milionów złotych. Dodatkowo spółka została zobowiązana do zwrotu konsumentom nienależnie pobranych opłat. Decyzja nie jest prawomocna - operator może się od niej odwołać do sądu.
Prezes UOKiK nałożył na firmę P4, operatora sieci Play, ponad 108 mln zł kary oraz obowiązek zwrotu konsumentom nienależnie pobranych opłat - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Decyzja nie jest prawomocna, spółce przysługuje odwołanie do sądu.
Jak poinformował UOKiK, Play oferował klientom rabat za korzystanie z e-faktury i terminowe płatności, zwykle w wysokości 5 zł miesięcznie. Jednak w przypadku nawet niewielkiego opóźnienia w płatności klient tracił zniżkę, a jego rachunek w kolejnym miesiącu był wyższy.
Tak skonstruowany rabat działa, jak niedozwolona prawnie kara umowna za opóźnienie w płatności – ocenił Urząd.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że promocja nie może mieć podwójnego dna.
"Zniżka za e-fakturę i terminową płatność ma być zachętą do nowoczesnych rozliczeń, a w praktyce jest dotkliwą sankcją za nawet niewielkie opóźnienie w opłaceniu rachunku. Taki mechanizm narusza prawo i uderza w konsumentów, dlatego nałożyłem na operatora sieci Play karę oraz obowiązek zwrotu nienależnie pobranych opłat” - czytamy w komunikacie.
Zwrot pieniędzy przysługuje osobom, które po 30 września 2019 roku zawarły umowę z rabatem za e-fakturę i terminowe płatności, straciły go z powodu opóźnienia i zapłaciły wyższy rachunek.
Zwrot obejmie zarówno obecnych, jak i byłych klientów. Po uprawomocnieniu się decyzji, Play będzie musiał poinformować klientów o przysługującym im zwrocie oraz sposobie jego uzyskania.
Jeśli obecni klienci nie zgłoszą się po zwrot, ich konta abonenckie zostaną automatycznie zasilone odpowiednią kwotą.
Decyzja wobec firmy P4 to kolejne działanie Prezesa UOKiK dotyczące sposobu konstruowania rabatów i rozliczania opłat przez dostawców usług telekomunikacyjnych.
UOKiK prowadzi podobne postępowania wobec innych operatorów, m.in. CANAL+, T-Mobile, Orange, Vectra i Multimedia Polska.