Klienci T-Mobile, którzy stracili rabaty przez opóźnienia w płatnościach, otrzymają rekompensaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że mechanizm utraty zniżki działał jak niedozwolona kara umowna. Operator będzie musiał zwrócić pobrane kwoty lub zaoferować vouchery na swoje urządzenia.

/ Shutterstock

T-Mobile musi przyznać rekompensaty klientom, którzy stracili rabaty przez nieterminową płatność rachunków.

UOKiK uznał mechanizm utraty rabatu za niedozwoloną karę umowną.

Rekompensaty obejmą zarówno zwrot pieniędzy, jak i vouchery na urządzenia.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że T-Mobile przez lata oferował swoim klientom zniżkę w wysokości 5 zł za korzystanie z elektronicznych faktur oraz terminowe opłacanie rachunków. Problem pojawiał się w momencie, gdy klient spóźnił się z płatnością - nawet o jeden dzień. W takiej sytuacji rabat był natychmiast odbierany, a na kolejnej fakturze pojawiała się wyższa opłata abonamentowa.

Co istotne, utrata rabatu dotyczyła nie tylko opóźnienia w płatności za sam abonament, ale także za inne usługi, takie jak usługi premium, jeśli były one ujęte na tej samej fakturze. W praktyce oznaczało to, że nawet niewielkie spóźnienie mogło skutkować znacznym wzrostem rachunku - zwłaszcza, gdy na jednej fakturze rozliczane były różne usługi i numery telefonów.

Przykładowo, jeśli na jednym rachunku rozliczane były dwa numery telefonów, dostęp do internetu i telewizji, a konsument zapłacił po terminie, na kolejnej fakturze do miesięcznej opłaty doliczana była wartość utraconego 5-złotowego rabatu za każdą usługę i dla każdego numeru. W takim przypadku doliczano więc łącznie 20 zł.

Rekompensaty dla klientów - pieniądze lub voucher

Po analizie sprawy UOKiK uznał, że mechanizm utraty rabatu działał jak niedozwolona kara umowna. Prezes Urzędu, Tomasz Chróstny, podkreślił, że prawo przewiduje odsetki za opóźnienie w płatności, ale nie pozwala na nakładanie dodatkowych sankcji, takich jak odbieranie rabatów i podnoszenie opłat abonamentowych.

W związku z tym T-Mobile został zobowiązany do przyznania klientom rekompensat. Będą mogli oni wybrać pomiędzy zwrotem pobranej kwoty a voucherem na urządzenia T-Mobile. Jeśli klienci nie zgłoszą się po zwrot, należną kwotę mają otrzymać automatycznie w formie upustu na kolejnych fakturach. Operator ma również obowiązek pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących utraty rabatu z powodu nieterminowej płatności.

Jak klienci dowiedzą się o rekompensatach?

T-Mobile będzie musiał poinformować wszystkich zainteresowanych o przysługujących im prawach. Informacje pojawią się na stronie internetowej operatora, w aplikacji mobilnej, na kanałach społecznościowych oraz w indywidualnej korespondencji do klientów.

Urząd podkreśla, że praktyka stosowana przez T-Mobile naruszała interesy konsumentów i była nieuczciwą sankcją w rękach przedsiębiorcy. Co więcej, operator mógł naliczać zarówno odsetki, jak i odbierać rabat, co prowadziło do podwójnego karania klientów.