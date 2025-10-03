Dwie znane stacje telewizyjne CBS Reality oraz Film Cafe zakończą nadawanie w Polsce z końcem 2025 roku - informuje portal wirtualnemedia.pl. Obie stacje należące do CBS AMC Networks UK Channels Partnership przez ponad ćwierć wieku funkcjonowały pod różnymi nazwami i zdobyły wierne grono widzów. Decyzja o ich zamknięciu to efekt przeglądu aktywów po niedawnej fuzji Paramount ze Skydance. Oprócz CBS Reality i Film Cafe z polskiego rynku zniknie także kilka innych popularnych kanałów, a operatorzy już przygotowują się na zmiany i szukają zamienników dla swoich klientów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Fuzja gigantów i przegląd aktywów

Za decyzją o zakończeniu nadawania obu stacji stoi CBS AMC Networks UK Channels Partnership, czyli spółka joint venture firm Paramount Skydance i AMC Networks International. Likwidacja tych stacji jest prawdopodobnie następstwem przeglądu aktywów po fuzji Paramount ze Skydance - informuje portal wirtualnemedia.pl. To część szerszej strategii, w ramach której Paramount Skydance zamierza skoncentrować się na produkcji filmowej.

Kolejne kanały znikają z rynku

CBS Reality i Film Cafe to nie jedyne stacje, które opuszczą polski rynek z końcem roku. Paramount Skydance zamyka również takie kanały jak TeenNick, Polsat Comedy Central Extra, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD, Club MTV i NickMusic.

Operatorzy płatnej telewizji już przygotowują się do zmian. Grupa MWE Networks pracuje nad uruchomieniem alternatywnych kanałów, które mogą wypełnić lukę po zamykanych stacjach. Wśród nich znajdują się Comedy Channel Extra, Pixel TV, Music 80s, Music 90s, Music 00s, Music Hits, Music Live HD, Music Club, a także Mesjasz TV, Filmax Cafe i TVC Reality.

Co dalej z abonamentami?

Nadawca przestanie emitować te kanały 31 grudnia i dlatego musimy usunąć je z naszej oferty. Kanały są niegwarantowane, a klienci otrzymają od nas informację ze stosownym wyprzedzeniem - informuje rzecznik prasowy Orange Polska Wojciech Jabczyński, cytowany przez wirtualnemedia.pl.

W przypadku, gdy zamykany kanał był gwarantowany w umowie, abonent może rozwiązać umowę bez konsekwencji. Dlatego operatorzy mogą wprowadzać nowe stacje o zbliżonym profilu.

Zamknięcie kolejnych kanałów to efekt globalnych zmian na rynku mediów. Duże koncerny coraz częściej ograniczają liczbę kanałów linearnej telewizji na rzecz rozwoju platform streamingowych i własnych produkcji. Dla widzów oznacza to konieczność przyzwyczajenia się do nowych ofert i potencjalnie częstszych zmian w pakietach telewizyjnych.

25 lat na ekranie. Historia zmian

CBS Reality oraz Film Cafe przez lata zmieniały swoje nazwy i ofertę programową. Reality TV pojawił się w Polsce w 2000 roku na platformie Wizja TV, później funkcjonował jako Zone Reality, aż w 2012 roku otrzymał nazwę CBS Reality. Dziś stacja znana jest z takich formatów jak "Na straży australijskich granic", "Hardcorowy lombard" czy "Rutynowa kontrola trzeźwości".

Film Cafe zaczynała jako Wizja Le Cinema w 1999 roku. Po fuzji Wizji TV z Cyfrą+ kanał zmieniał nazwy na Le Cinema, Europa Europa, Zone Europa, a od 2012 roku działał jako CBS Europa. Stacja emitowała głównie europejskie produkcje, jednak w ostatnich latach jej ramówkę zdominowały amerykańskie klasyki.