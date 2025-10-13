Trwa duża ogólnopolska awaria sieci komórkowej Orange. Na Gorącą Linię RMF FM zgłaszacie problemy z połączeniami telefonicznymi i internetem. Spółka informuje, że od rana próbuje usunąć usterkę.

Awaria sieci komórkowej (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Co istotne, z infrastruktury sieci Orange korzystają także inni operatorzy - w tym m.in. Play. Także i oni mogą odczuwać skutki awarii.

Jak podaje "Głos Wielkopolski" w Poznaniu w ciągu doby strona odpowiedzialna za monitorowanie awarii odnotowała ponad 300 zgłoszeń. Rzecznik Orange Polska, Wojciech Jabczyński potwierdził, że w stolicy Wielkopolski odnotowano awarię usługi stacjonarnego, szerokopasmowego dostępu do internetu. Pracujemy nad jej jak najszybszym usunięciem. Mogą też pojawiać się kłopoty z korzystaniem z usług mobilnych. Przepraszamy klientów za niedogodności - poinformował.



