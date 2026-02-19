Użytkownicy Blika od czwartku 19 lutego będą mogli wypłacać mniejsze kwoty w bankomatach Euronetu. Sieć bankomatów obniżyła limit z 800 do 200 zł. Euronet tłumaczy, że współpraca z Blikiem w dotychczasowej formie jest dla niego za droga.

Nowe limity wypłat gotówki Blikiem w bankomatach Euronet / Shutterstock

Euronet wprowadził od 19 lutego 2026 roku limit wypłaty gotówki Blikiem do 200 zł.

Blik nie zmienia wysokości opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów, mimo presji rynkowej.

Od 19 lutego 2026 roku użytkownicy Blika, jednego z najpopularniejszych systemów płatności mobilnych w Polsce, korzystający z bankomatów Euronet mogą wypłacić jednorazowo maksymalnie 200 zł, zamiast dotychczasowych 800 zł. Jak wskazał Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora sytemu Blik, zmiany nie wynikają z podniesienia wysokości opłaty płaconej operatorom bankomatów przy wypłacie gotówki.

Blik przynosi straty?

Euronet tłumaczy tę decyzję koniecznością ograniczenia strat finansowych, które - według operatora - są generowane przez transakcje realizowane Blikiem. Firma podkreśla, że stawki ustalane przez Polski Standard Płatności nie pokrywają kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów.

Euronet zwraca uwagę, że obecnie wypłaty gotówki kodem Blik są realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą. Pomimo licznych analiz rynkowych i publicznie dostępnych danych potwierdzających nieadekwatność stawek, opłaty ustalane przez operatora Blika pozostają na poziomie, który nie pokrywa rzeczywistych kosztów obsługi tych transakcji.

Mazurkiewicz, podkreślił, że Blik ustala wysokość tzw. opłaty interchange autonomicznie, niezależnie od innych schematów płatniczych, takich jak Visa czy Mastercard. Opłata ta jest pobierana od każdej wypłaty gotówki z bankomatu. Na ten moment Blik nie planuje zmiany jej wysokości. Mazurkiewicz zaznaczył, że limitowanie kwoty pojedynczej wypłaty nie powinno być sposobem na szukanie dodatkowych przychodów przez operatorów bankomatów.

Statystyki wypłat gotówki Blikiem

W 2025 roku operacje w bankomatach stanowiły 2,7 proc. wszystkich transakcji realizowanych Blikiem. Użytkownicy systemu wpłacali i wypłacali gotówkę łącznie 79 milionów razy, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku. Średnia wartość transakcji w tym kanale wyniosła 731 zł.

W Polsce, w przeciwieństwie do niektórych innych rynków, klienci nie ponoszą opłaty bezpośrednio przy bankomacie - koszt ten jest rozliczany za pośrednictwem banku. Wypłaty gotówki Blikiem z 13 tysięcy bankomatów w Polsce należących do sieci innych niż Euronet nie są obecnie obarczone limitami, a dopuszczalne kwoty wypłat - w zależności od operatora bankomatu - mogą przekraczać nawet dotychczasowy limit obowiązujący w Euronet.

Zmiany opłat w Mastercard i Visa

Mastercard poinformował, że od 1 lutego 2026 roku obowiązują zaktualizowane stawki opłaty bankomatowej (ATM Service Fee). Zmiana ta wynika z analizy warunków rynkowych i ma na celu utrzymanie niezakłóconego dostępu do gotówki dla posiadaczy kart Mastercard. Opłatę ponosi bank, który wydał kartę, i obowiązuje ona wtedy, gdy bank oraz operator bankomatu nie mają własnej umowy dotyczącej zasad naliczania opłat.

Visa natomiast zdecydowała się zmienić opłatę związaną z krajową wypłatą gotówki z bankomatów w Polsce ze stałej na zmienną. Celem tej zmiany jest zwiększenie elastyczności w reagowaniu na zmieniające się zachowania konsumenckie oraz uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne. Zmiana dotyczy wyłącznie struktury opłaty w rozliczeniach między bankami i operatorami bankomatów, a nie opłat dla konsumentów.

Euronet przyznaje, że nowe stawki opłaty interchange wprowadzone przez Mastercard i Visa pokryją większą niż dotychczas część kosztów transakcji wypłaty gotówki ponoszonych przez operatorów bankomatów. Jednak według firmy, stawki te wciąż będą niższe niż rzeczywiste koszty obsługi takich transakcji.

Blik - lider płatności mobilnych w Polsce

Blik to powszechny standard płatności mobilnych, za którego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami firmy są największe banki działające w Polsce oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 2,9 miliarda transakcji o wartości 441,5 miliarda złotych.

Euronet to jeden z największych dostawców rozwiązań w zakresie technologii finansowych i płatności na świecie. Sieć Euronet obejmuje ponad 57 tysięcy bankomatów, z czego około 7,8 tysiąca znajduje się w Polsce.