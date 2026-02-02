Ponad 34 mln zł kary dla Orange Polska - taką decyzję podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zarzuca operatorowi jednostronne zmienianie warunków umów oraz pobieranie nieuprawnionych opłat za utrzymanie telefonu w sieci, gdy abonent nie wykazywał aktywności.

UOKiK nałożył karę na Orange Polska / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Orange Polska karę ponad 34 mln zł.

Powodem jest jednostronna zmiana warunków umów i pobieranie bezprawnych opłat za utrzymanie numeru w sieci przy braku aktywności abonenta.

Decyzje UOKiK nie są prawomocne, Orange Polska może się od nich odwołać do sądu.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

UOKiK: To było fikcją dla klientów

"Spółka Orange Polska jednostronnie zmieniła warunki umów i bezprawnie pobierała opłaty za utrzymanie telefonu na kartę w przypadku braku aktywności abonenta, np. doładowania konta. Prezes UOKiK wydał decyzje dotyczące naruszania zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych" - poinformował urząd antymonopolowy w poniedziałkowym komunikacie.

Jak dodał, klienci Orange Polska, którzy korzystali z telefonów na kartę, czyli usługi w modelu przedpłaconym, mieli zostać pozbawieni prawa do informacji.

"Proste zasady tzw. pre-paidów - czyli swoboda korzystania z usług i brak ryzyka niespodziewanych rachunków - były fikcją dla klientów spółki" - uważa UOKiK.

Opłata, której nie powinno być?

Urząd wyjaśnił, że spółka wprowadziła w ofercie pre-paid opłatę za usługę "utrzymanie numeru w sieci" i pobierała ją między majem 2022 r. a styczniem 2024 r. "Konsumenci nie byli o tym informowani na etapie zakupu, w prezentowanych przez firmę ofertach - ani na opakowaniach starterów, ani na podstronach WWW operatora. Mimo to, spółka wymagała aktywnego korzystania z usługi" - poinformował UOKiK.

Urząd wskazał, że w przeciwnym razie Orange Polska pobierał opłatę w wysokości 5 zł, a klienci otrzymywali SMS o treści: "Przez ostatnie 30 dni nie korzystałeś aktywnie ze swojego telefonu. W związku z tym jutro pobierzemy opłatę za utrzymanie numeru w sieci 5 zł".

UOKiK podkreślił, że utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z umowy i nie powinno być w żaden sposób dodatkowo wyceniane.

Tymczasem Orange Polska cyklicznie pobierał opłatę po 31 dniach od ostatniej aktywności abonenta, tj. wykonania połączenia wychodzącego (rozmowy, SMS czy skorzystania z internetu) lub zakupu usługi dodanej. Opłaty miały nie ominąć także klientów, którzy mieli aktywną usługę przedłużającą ważność konta - "Konto ważne rok" - byli oni wówczas obciążani zdublowanym kosztem utrzymania numeru.

"Wprowadzone postanowienia w umowach dotyczących ofert telefonii na kartę są niedozwolone. Stanowią formę ukarania konsumentów za niewykonanie narzuconej przez przedsiębiorcę aktywności, np. określonej liczby połączeń czy zużycia danych, co nie powinno mieć miejsca. Takie klauzule stoją w sprzeczności z założeniami oferty pre-paid, tj. możliwością swobodnego korzystania z usługi" - ocenił Urząd.

"Praktyka sprzeczna z dobrymi obyczajami"

Cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny ocenił, że praktyka ta "była sprzeczna z dobrymi obyczajami". "Zmiana warunków umów jest bezprawna bez odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Konsumenci podejmują decyzje zakupowe bazując na konkretnych ofertach, a na każdą zmianę trwającego zobowiązania muszą wyrazić świadomą zgodę. Nie mogą być zaskakiwani dodatkowymi opłatami i narzucanymi przez operatora wymogami" - zaznaczył Chróstny.

Łączna kara nałożona na Orange Polska to 34 mln 30 tys. zł. Decyzje nie są prawomocne, a spółka może odwołać się od nich do sądu.