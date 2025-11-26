Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał T-Mobile do wprowadzenia istotnych zmian w usłudze „Zamów z T-Mobile”. Konsumenci otrzymają zwrot nienależnie pobranych opłat za niechciane subskrypcje i rekompensatę w wysokości 500 zł.

Dotychczas usługa "Zamów z T-Mobile" pozwalała na szybkie kupowanie cyfrowych treści - gier, muzyki czy filmów - przez doliczenie opłaty do rachunku telefonicznego (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Usługa "Zamów z T-Mobile" umożliwiała szybki zakup cyfrowych treści, takich jak gry, muzyka czy filmy, przez doliczenie opłaty do rachunku telefonicznego.

UOKiK wykazał, że aktywacja usługi często odbywała się bez pełnej świadomości klienta, nawet po jednym kliknięciu lub wejściu na stronę.

Szczególnie narażeni byli użytkownicy kart SIM w routerach, którzy nie otrzymywali SMS-ów z informacją o aktywacji.

T-Mobile został zobowiązany do wprowadzenia bezpieczniejszej ścieżki aktywacji: wpisanie numeru telefonu, potwierdzenie kodem SMS i wyraźne zatwierdzenie zamówienia.

Klienci, którzy w latach 2018-2024 aktywowali usługę i mieli odrzucone lub częściowo uznane reklamacje, otrzymają jednorazową rekompensatę w wysokości 500 zł.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Na czym polegała usługa "Zamów z T-Mobile"?

Dotychczas usługa "Zamów z T-Mobile" pozwalała na szybkie kupowanie cyfrowych treści - gier, muzyki czy filmów - przez doliczenie opłaty do rachunku telefonicznego. Niestety, jak wykazało postępowanie UOKiK, system ten nie zawsze gwarantował użytkownikom pełną świadomość, za co płacą. Wystarczyło jedno kliknięcie lub przypadkowe wejście na stronę, by aktywować subskrypcję, często bez wyraźnej zgody klienta. Szczególnie dotkliwe było to dla osób korzystających z kart SIM w routerach, które nie miały dostępu do wiadomości SMS z informacjami o aktywacji usługi.

Subskrypcja powinna być świadomą decyzją konsumenta, a nie skutkiem przypadku czy technicznego triku. Konsument musi mieć jasną informację o tym, co zamawia, ile zapłaci, kto dostarcza usługę i jak z niej zrezygnować - podkreśla prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Co się zmieni?

T-Mobile został zobowiązany do wdrożenia przejrzystej i bezpiecznej ścieżki aktywacji usług. Teraz każda subskrypcja będzie wymagała samodzielnego wpisania numeru telefonu, otrzymania i podania kodu SMS oraz wyraźnego potwierdzenia zamówienia. Operator zadba także o czytelne informacje o cenie i warunkach usługi oraz poprawi sposób rozpatrywania reklamacji.

Rekompensaty dla klientów

Osoby, które w latach 2018-2024 aktywowały usługę "Zamów z T-Mobile" i których reklamacje zostały rozpatrzone negatywnie lub częściowo, otrzymają jednorazowo 500 zł rekompensaty. Dodatkowo użytkownicy serwisów takich jak Vodonline, Wizzgames, Gameland czy Zaplium, którzy wyłączyli usługę w ciągu 60 dni i nie otrzymali wcześniej zwrotu, mogą liczyć na oddanie pobranych opłat za ten okres.

T-Mobile poinformuje uprawnionych konsumentów o przysługujących im rekompensatach - obecnych abonentów przez SMS, a byłych klientów listownie lub e-mailem. Wypłata środków będzie możliwa po uprawomocnieniu się decyzji UOKiK, a klienci będą mogli wybrać najdogodniejszą dla siebie formę zwrotu: przelew, przekaz pocztowy lub pomniejszenie rachunku.

Co dalej?

To nie koniec działań UOKiK na rynku telekomunikacyjnym. Urząd nadal monitoruje, jak operatorzy wdrażają przepisy dotyczące usług typu direct billing, zwłaszcza w świetle nowych regulacji Prawa Komunikacji Elektronicznej.