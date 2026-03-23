Czy Wielki Piątek stanie się kolejnym dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce? Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja, która zakłada rozszerzenie katalogu świąt o sześć nowych dat, w tym dzień szczególnie ważny dla katolików. Decyzja w tej sprawie może wpłynąć na życie milionów Polaków - zarówno pod względem religijnym, jak i zawodowym.

Dodatkowe dni wolne od pracy w Polsce? Prezydent zdecyduje o losie Wielkiego Piątku

Do Kancelarii Prezydenta trafiła petycja o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy, wraz z pięcioma innymi datami.

Decyzja w tej sprawie wymaga pełnej ścieżki legislacyjnej i poparcia parlamentu, a nie tylko zgody prezydenta.

Dodatkowe dni wolne wzbudzają kontrowersje - zwolennicy wskazują na potrzebę odpoczynku, przeciwnicy na możliwe koszty dla gospodarki.

Wielki Piątek wolny od pracy? Prezydent przed kluczową decyzją

Jak donosi Forsal, do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja, która może zmienić kalendarz świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Wśród sześciu zaproponowanych dat znalazł się Wielki Piątek - dzień o szczególnym znaczeniu dla katolików. Inicjatorzy petycji argumentują, że dodatkowe dni wolne ułatwiłyby Polakom planowanie życia rodzinnego i religijnego, a także pozwoliłyby na lepszy odpoczynek w ciągu roku.

Znaczenie Wielkiego Piątku w tradycji

Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu chrześcijańskim, upamiętniający mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. W wielu krajach europejskich dzień ten jest już wolny od pracy, co pozwala wiernym na uczestnictwo w uroczystościach religijnych. W Polsce, mimo dużego znaczenia tego święta, Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym, co często zmusza pracowników do korzystania z urlopów, by móc w pełni uczestniczyć w obchodach.

Propozycje zmian i ich uzasadnienie

Autorzy petycji postulują, by do katalogu świąt wolnych od pracy dodać nie tylko Wielki Piątek, ale także m.in. Wielki Czwartek, 2 maja czy 31 grudnia. W uzasadnieniu podkreślono, że takie zmiany pozwoliłyby na lepszą organizację życia rodzinnego oraz umożliwiłyby Polakom głębsze przeżywanie ważnych momentów religijnych i narodowych. Wskazano również na pozytywne skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, wynikające z możliwości dłuższego odpoczynku.

Obecny katalog dni wolnych i ostatnie zmiany

Lista świąt wolnych od pracy w Polsce obowiązuje na podstawie ustawy z 1951 roku i była już wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia istotna zmiana miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy do katalogu dodano Wigilię Bożego Narodzenia. Wprowadzenie tego dnia jako wolnego od pracy poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz debaty parlamentarne. Obecnie Polacy mają wolne m.in. w Nowy Rok, Trzech Króli, oba dni Wielkanocy, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada czy 11 listopada.

Procedura legislacyjna i rola prezydenta

Choć petycja trafiła do Kancelarii Prezydenta, decyzja o wprowadzeniu nowych dni wolnych nie leży wyłącznie w gestii głowy państwa. Prezydent może zainicjować prace nad zmianą prawa, ale każda modyfikacja wymaga przejścia pełnej ścieżki legislacyjnej, obejmującej konsultacje społeczne, prace parlamentarne oraz podpis prezydenta. Oznacza to, że nawet pozytywna decyzja nie przyniesie natychmiastowych zmian w kalendarzu świąt.

Kontrowersje wokół dodatkowych dni wolnych

Propozycja wprowadzenia nowych dni wolnych od pracy wzbudza mieszane uczucia wśród Polaków. Zwolennicy zmian podkreślają znaczenie tradycji, potrzebę odpoczynku i możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną. Przeciwnicy wskazują natomiast na potencjalne koszty dla gospodarki, spadek liczby dni roboczych oraz utrudnienia dla przedsiębiorstw. W debacie pojawiają się również głosy, że zbyt duża liczba dni wolnych może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich firm.

Kiedy można spodziewać się decyzji?

Na razie nie podano terminu, w którym prezydent ogłosi swoje stanowisko w sprawie petycji. Ewentualne zmiany w kalendarzu świąt będą wymagały czasu i szerokiego poparcia parlamentarnego. Tymczasem pracownicy, którzy chcą mieć wolne w Wielki Piątek, wciąż muszą korzystać z urlopów wypoczynkowych.