Już wkrótce uczniów i ich rodziców czeka wiosenna przerwa wielkanocna w szkołach. Sprawdź, kiedy dokładnie wypadają dni wolne od nauki, jak działać będą świetlice oraz czy przedszkola pozostaną otwarte w okresie świątecznym.
- W roku szkolnym 2025/2026 uczniowie będą mieli 6 dni wolnego na Wielkanoc.
- Świetlice szkolne zazwyczaj są zamknięte podczas przerwy. A co z przedszkolami?
Wiosenna przerwa wielkanocna to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w kalendarzu szkolnym. W roku szkolnym 2025/2026 uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczną świąteczny wypoczynek już 2 kwietnia, czyli w Wielki Czwartek.
Przerwa wielkanocna potrwa do wtorku, 7 kwietnia włącznie.
Oznacza to, że w tym czasie nie będą odbywać się żadne zajęcia dydaktyczne, a uczniowie do szkolnych ławek wrócą dopiero w środę, 8 kwietnia.
Wielkanocna przerwa to czas, kiedy uczniowie mogą odpocząć od nauki, spędzić więcej czasu z rodziną i przygotować się do świąt. Tradycyjnie już pierwszy dzień wolny przypada na Wielki Czwartek i nie inaczej będzie w 2026 roku. Dla wielu rodzin to doskonała okazja do wspólnych wyjazdów lub świątecznych przygotowań.
Warto pamiętać, że dyrektorzy szkół dysponują dodatkową pulą tzw. dni dyrektorskich. To specjalne dni wolne od zajęć dydaktycznych, które mogą zostać ustalone przez szkołę na przykład w okolicach świąt. Decyzja o ich przyznaniu zależy od potrzeb danej placówki oraz organizacji roku szkolnego. Dlatego zawsze warto śledzić komunikaty szkoły, aby nie przegapić żadnych zmian w kalendarzu.
Rodzice, którzy liczą na możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej podczas wielkanocnej przerwy, mogą być rozczarowani. W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych świetlice szkolne są zamknięte.
Wyjątkiem może być sytuacja, w której szkoła zdecyduje się na tzw. dzień dyrektorski i zorganizuje opiekę świetlicową. Wówczas nauczyciele mogą zostać skierowani do pracy w świetlicy, gdzie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Tego typu decyzje podejmowane są jednak indywidualnie przez dyrekcję szkoły i zależą od realnych potrzeb rodziców oraz możliwości kadrowych.
Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku przedszkoli. Przedszkola publiczne funkcjonują jako placówki nieferyjne, co oznacza, że są otwarte zarówno w ferie zimowe, jak i w wakacje. Również w Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz wtorek po Wielkanocy przedszkola publiczne pozostają otwarte.
Z racji niższej frekwencji dzieci, grupy mogą być łączone, a rodzice są o tym informowani z wyprzedzeniem. Przed świętami przedszkola proszą rodziców o deklarację obecności dziecka, by odpowiednio zorganizować opiekę.
Nieco inaczej sprawa wygląda w przedszkolach niepublicznych. Te placówki samodzielnie ustalają harmonogram swoich dni wolnych. Informacje o ewentualnych przerwach lub zmianach w funkcjonowaniu powinny być przekazywane rodzicom podczas podpisywania umowy lub na początku roku przedszkolnego.
Dla wielu rodzin okres świąteczny to czas wyzwań organizacyjnych, zwłaszcza jeśli oboje rodziców pracuje. Warto z wyprzedzeniem sprawdzić harmonogram przerwy wielkanocnej w szkole i przedszkolu oraz upewnić się, czy w placówce przewidziane są jakiekolwiek dodatkowe dni wolne lub dyżury opiekuńcze.
W przypadku przedszkoli publicznych rodzice mogą liczyć na opiekę nawet w dni świąteczne, choć warto pamiętać o wcześniejszym zgłoszeniu obecności dziecka.