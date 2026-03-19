Już wkrótce uczniów i ich rodziców czeka wiosenna przerwa wielkanocna w szkołach. Sprawdź, kiedy dokładnie wypadają dni wolne od nauki, jak działać będą świetlice oraz czy przedszkola pozostaną otwarte w okresie świątecznym.

Przerwa wielkanocna w szkołach: Terminy wolnego w szkołach i przedszkolach – szczegóły

W roku szkolnym 2025/2026 uczniowie będą mieli 6 dni wolnego na Wielkanoc.

Świetlice szkolne zazwyczaj są zamknięte podczas przerwy. A co z przedszkolami?

Chcesz poznać szczegóły organizacji przerwy i opieki w placówkach? Koniecznie przeczytaj cały artykuł!

Wielkanoc 2026: Kiedy uczniowie mają wolne?

Wiosenna przerwa wielkanocna to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w kalendarzu szkolnym. W roku szkolnym 2025/2026 uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczną świąteczny wypoczynek już 2 kwietnia, czyli w Wielki Czwartek.

Przerwa wielkanocna potrwa do wtorku, 7 kwietnia włącznie.

Oznacza to, że w tym czasie nie będą odbywać się żadne zajęcia dydaktyczne, a uczniowie do szkolnych ławek wrócą dopiero w środę, 8 kwietnia.

Wielkanocna przerwa to czas, kiedy uczniowie mogą odpocząć od nauki, spędzić więcej czasu z rodziną i przygotować się do świąt. Tradycyjnie już pierwszy dzień wolny przypada na Wielki Czwartek i nie inaczej będzie w 2026 roku. Dla wielu rodzin to doskonała okazja do wspólnych wyjazdów lub świątecznych przygotowań.

Dodatkowe dni wolne w szkole i decyzje dyrektorów

Warto pamiętać, że dyrektorzy szkół dysponują dodatkową pulą tzw. dni dyrektorskich. To specjalne dni wolne od zajęć dydaktycznych, które mogą zostać ustalone przez szkołę na przykład w okolicach świąt. Decyzja o ich przyznaniu zależy od potrzeb danej placówki oraz organizacji roku szkolnego. Dlatego zawsze warto śledzić komunikaty szkoły, aby nie przegapić żadnych zmian w kalendarzu.

Przerwa wielkanocna - czy świetlice szkolne działają

Rodzice, którzy liczą na możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej podczas wielkanocnej przerwy, mogą być rozczarowani. W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych świetlice szkolne są zamknięte.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której szkoła zdecyduje się na tzw. dzień dyrektorski i zorganizuje opiekę świetlicową. Wówczas nauczyciele mogą zostać skierowani do pracy w świetlicy, gdzie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Tego typu decyzje podejmowane są jednak indywidualnie przez dyrekcję szkoły i zależą od realnych potrzeb rodziców oraz możliwości kadrowych.

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026

Przedszkola podczas świąt - co warto wiedzieć?

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku przedszkoli. Przedszkola publiczne funkcjonują jako placówki nieferyjne, co oznacza, że są otwarte zarówno w ferie zimowe, jak i w wakacje. Również w Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz wtorek po Wielkanocy przedszkola publiczne pozostają otwarte.

Z racji niższej frekwencji dzieci, grupy mogą być łączone, a rodzice są o tym informowani z wyprzedzeniem. Przed świętami przedszkola proszą rodziców o deklarację obecności dziecka, by odpowiednio zorganizować opiekę.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przedszkolach niepublicznych. Te placówki samodzielnie ustalają harmonogram swoich dni wolnych. Informacje o ewentualnych przerwach lub zmianach w funkcjonowaniu powinny być przekazywane rodzicom podczas podpisywania umowy lub na początku roku przedszkolnego.

Jak zaplanować opiekę nad dzieckiem w czasie przerwy świątecznej?

Dla wielu rodzin okres świąteczny to czas wyzwań organizacyjnych, zwłaszcza jeśli oboje rodziców pracuje. Warto z wyprzedzeniem sprawdzić harmonogram przerwy wielkanocnej w szkole i przedszkolu oraz upewnić się, czy w placówce przewidziane są jakiekolwiek dodatkowe dni wolne lub dyżury opiekuńcze.

W przypadku przedszkoli publicznych rodzice mogą liczyć na opiekę nawet w dni świąteczne, choć warto pamiętać o wcześniejszym zgłoszeniu obecności dziecka.