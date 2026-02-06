Wielki Piątek wypada w tym roku 3 kwietnia. Czy jest dniem wolnym od pracy? Mimo że to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu chrześcijańskim, w Polsce Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i szkoły. Czy planowane są zmiany w przepisach? Jakie dni ustawowo wolne są jeszcze przed nami?

Wielki Piątek 2026 nie jest ustawowo wolny

Święta wielkanocne w tym roku wypadają dość szybko, bo na początku kwietnia. Wielki Piątek wypada 3 kwietnia, Wielka Sobota 4 kwietnia, Wielkanoc 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa święto obchodzone jest przez chrześcijan na całym świecie. W wielu krajach, takich jak Niemcy, Norwegia czy Wielka Brytania, znajduje się na liście dni wolnych. W Polsce jednak Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 3 kwietnia 2026 będzie zwykłym dniem roboczym dla większości pracowników. Ustawowo wolnym od pracy i szkoły jest za to Poniedziałek Wielkanocny, czyli tzw. śmigus-dyngus albo lany poniedziałek, który w tym roku wypada 6 kwietnia, a wcześniej rzecz jasna Wielkanoc 5 kwietnia.

Lewica wywalczyła wolną Wigilię. Co z Wielkim Piątkiem?

W zeszłym roku pierwszy raz dniem ustawowo wolnym od pracy była Wigilia. Wywalczyła to... Lewica, argumentując projekt koniecznością zapewnienia czasu pracownikom na przygotowanie do świąt i zakończenie dyskryminacji w tym zakresie. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, twierdząc, że "ludziom też się coś należy".

Dzisiaj naszym gościem w Porannej rozmowie w RMF FM była wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. Jeden z słuchaczy RMF FM zadał polityczce pytanie, czy Lewica pójdzie o krok dalej i zadba o to, by Polacy nie musieli iść do pracy rówież w Wielki Piątek. Nie będziemy dążyli do wolnego Wielkiego Piątku. Lewica nie kieruje się tym, jakie święto jest najważniejsze w polskim Kościele, tylko tym, jakie święto jest najważniejsze dla Polaków pod kątem spędzania czasu z rodziną i potrzeby czasu wolnego. Dlatego walczyliśmy o wolną Wigilię - powiedziała Magdalena Biejat.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026, które jeszcze przed nami

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja (piątek) - Święto Pracy,

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja,

24 maja (niedziela) - Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego),

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego,

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych,

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie,

26 grudnia (sobota) - Drugi dzień Bożego Narodzenia.

Wielki Piątek - co to za dzień?

Wielki Piątek to dzień, w którym chrześcijanie wspominają mękę i śmierć Chrystusa, która wedle przekazu Ewangelii nastąpiła w Jerozolimie 3 kwietnia 33 roku o godz. 15. To dzień żałoby i zadumy, drugi dzień Triduum Paschalnego, który podkreśla znaczenie krzyża i ofiary. To jeden z dwóch dni w roku, gdy nie odprawia się mszy. Wiernych obowiązuje ścisły post. W świątyniach celebrowana jest liturgia Męki Pańskiej, trwa adoracja krzyża.