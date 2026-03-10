Rok 2026 przyniesie pracownikom administracji rządowej wyjątkową okazję do odpoczynku. Wszystko za sprawą święta przypadającego w sobotę 15 sierpnia. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jest jednocześnie Świętem Wojska Polskiego, wypadnie właśnie w dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każdy taki przypadek oznacza, że pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny do odbioru.

Urzędnicy administracji rządowej odbiorą wolne w piątek 14 sierpnia 2026 roku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Premier Donald Tusk już podjął decyzję w tej sprawie. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, urzędnicy administracji rządowej odbiorą wolne w piątek 14 sierpnia 2026 roku. Dzięki temu osoby zatrudnione w urzędach będą mogły cieszyć się długim weekendem od 14 do 16 sierpnia.

Rządowe zarządzenie dotyczy wyłącznie administracji rządowej. Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w sektorze prywatnym czy w samorządach, również przysługuje dzień wolny za święto wypadające w sobotę. To pracodawca wyznacza konkretny termin odbioru tego dnia. Może to być zarówno piątek 14 sierpnia, jak i poniedziałek 17 sierpnia, lub inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Pracownicy mogą zgłosić swoje preferencje co do terminu wolnego, jednak decyzja zawsze należy do pracodawcy. W praktyce wielu pracodawców decyduje się na ten sam dzień co administracja rządowa.

Trzeba pamiętać, że dodatkowy dzień wolny przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę - nie obejmuje on osób pracujących na umowach cywilnoprawnych czy samozatrudnionych.

W 2026 roku oprócz sierpniowego długiego weekendu, Polacy będą mogli liczyć na jeszcze kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy. Warto już teraz sprawdzić pełny kalendarz świąt i zaplanować urlopy.

Kalendarz dni wolnych w 2026 roku

W 2026 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy będą jeszcze: