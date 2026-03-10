Rok 2026 przyniesie pracownikom administracji rządowej wyjątkową okazję do odpoczynku. Wszystko za sprawą święta przypadającego w sobotę 15 sierpnia. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jest jednocześnie Świętem Wojska Polskiego, wypadnie właśnie w dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każdy taki przypadek oznacza, że pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny do odbioru.
Premier Donald Tusk już podjął decyzję w tej sprawie. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, urzędnicy administracji rządowej odbiorą wolne w piątek 14 sierpnia 2026 roku. Dzięki temu osoby zatrudnione w urzędach będą mogły cieszyć się długim weekendem od 14 do 16 sierpnia.
Rządowe zarządzenie dotyczy wyłącznie administracji rządowej. Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w sektorze prywatnym czy w samorządach, również przysługuje dzień wolny za święto wypadające w sobotę. To pracodawca wyznacza konkretny termin odbioru tego dnia. Może to być zarówno piątek 14 sierpnia, jak i poniedziałek 17 sierpnia, lub inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.
Pracownicy mogą zgłosić swoje preferencje co do terminu wolnego, jednak decyzja zawsze należy do pracodawcy. W praktyce wielu pracodawców decyduje się na ten sam dzień co administracja rządowa.
Trzeba pamiętać, że dodatkowy dzień wolny przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę - nie obejmuje on osób pracujących na umowach cywilnoprawnych czy samozatrudnionych.
W 2026 roku oprócz sierpniowego długiego weekendu, Polacy będą mogli liczyć na jeszcze kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy. Warto już teraz sprawdzić pełny kalendarz świąt i zaplanować urlopy.
W 2026 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy będą jeszcze:
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) - Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie
- 26 grudnia (sobota) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia