Katastrofa samolotu w Indonezji była w poniedziałek jednym z najważniejszych tematów w światowych mediach. Maszyna rozbiła się kilka minut po starcie. Polską wstrząsnęła informacja o 8 Polakach uprowadzonych przez piratów u wybrzeży Nigerii. Smutna informacja nadeszła też z Wielkiej Brytanii - wśród ofiar katastrofy śmigłowca w Leicester była Polka Izabela Lechowicz. A w kraju: kolejny krok w sprawie strajku w LOT. Związkowcy go ograniczają, a we wtorek będą rozmawiać z zarządem o finansach. Dziś Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu 12 listopada dniem wolnym od pracy. Wolne od polityki zapowiedziała natomiast kanclerz Niemiec Angela Merkel. Oświadczyła, że obecna kadencja jest jej ostatnią. Zmiany także w Brazylii - kandydat skrajnej prawicy Jair Bolsonaro został wybrany na prezydenta tego kraju. W II turze zdobył ponad 55 proc. głosów. Oto najważniejsze wydarzenia dnia!

Polacy porwani u wybrzeży Nigerii

Co najmniej 8 Polaków zostało uprowadzonych przez piratów u wybrzeży Nigerii - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Statek pod liberyjską banderą był ponad 60 mil od wybrzeża.

Do porwania doszło w sobotę około godz. 4 nad ranem. Statek płynął z Angoli do nigeryjskiego portu Omme. Gdy był ok. 50 mil morskich od wybrzeża, podpłynęły do niego dwie motorówki. Porywacze wdarli się na pokład, sterroryzowali załogę, która zdążyła przez radio nadać komunikat o problemach. Marynarzom najprawdopodobniej nic się nie stało.

Strajk w PLL LOT zawieszony do jutra

Związkowcy z LOT-u ograniczają strajk i robią przerwę w rozmowach z zarządem firmy do wtorku do godz. 10, wtedy też będą omawiane kwestie finansowe. W poniedziałek wynegocjowali z kolei przywrócenie do pracy 67 osób biorących udział w strajku.



Prezydent podpisze ustawę o 12 listopada

Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak ocenił, parlament podjął "słuszną i oczekiwaną przez Polaków inicjatywę".



Kondolencje dla rodziny Polki, która zginęła w katastrofie śmigłowca w Leicester

Izabela Lechowicz była wspaniałą pilotką, laureatką konkursu #Polka100, przyczyniała się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii - oświadczyła w nocy Ambasada RP w Londynie. Izabela Lechowicz zginęła w sobotę w katastrofie śmigłowca w Leicester.



W niedzielę wieczorem klub piłkarski Leicester City potwierdził, że właściciel klubu Vichai Srivaddhanaprabha był wśród ofiar sobotniej katastrofy swojego śmigłowca w Leicester. Helikopter wiozący jego i cztery inne osoby rozbił się w pobliżu King Power Stadium. Żadna z pięciu osób na pokładzie nie przeżyła wypadku.



Kanclerz Niemiec Angela Merkel odchodzi z polityki

To koniec ery Angeli Merkel. Kanclerz Niemiec wycofuje się z polityki. Ogłosiła, że nie będzie ubiegać się o reelekcję na stanowisko przewodniczącej partii CDU. Oświadczyła także, że jej obecna kadencja na czele rządu jest już ostatnia.

Od czasu kryzysu uchodźczego z 2015 r. notowania Merkel spadały. Decyzja zezwolenia na wjazd do Niemiec ponad miliona uchodźców z Syrii i innych krajów wiele ją kosztowała, a zarazem stała się wiatrem w żagle dla prawicowo-populistycznej AfD.





"Tropikalny Trump" prezydentem Brazylii

Kandydat skrajnej prawicy Jair Bolsonaro został wybrany na prezydenta Brazylii. W drugiej turze wyborów zdobył on 55,2 proc. głosów, a jego lewicowy rywal Fernando Haddad - 44,8 proc. - poinformował Najwyższy Trybunał Wyborczy po przeliczeniu niemal wszystkim głosów.

Po ogłoszeniu wyników Bolsonaro obiecał, że będzie "bronił konstytucji, demokracji i wolności". Zapowiedział jednocześnie radykalną zmianę polityki rządu. Nie będzie już więcej flirtowania z socjalizmem, komunizmem, populizmem i lewicowym ekstremizmem - podkreślił były wojskowy. Odwrócimy losy naszego kraju - zapowiedział Jair Bolsonaro.

Kolejna podejrzana paczka dla CNN przechwycona na poczcie w Atlancie

Nowa podejrzana przesyłka, zaadresowana na CNN, została przechwycona w poniedziałek rano w urzędzie pocztowym w Atlancie - podało kierownictwo tej stacji telewizyjnej.



Od 24 października "wszystkie przesyłki we wszystkich biurach CNN w kraju są badane w obiektach zewnętrznych".



Katastrofa samolotu w Indonezji

W poniedziałek samolot pasażerski indonezyjskich linii Lion Air runął do Morza Jawajskiego kilkanaście minut po starcie z lotniska w Dżakarcie. Możemy potwierdzić, że utracono kontakt z maszyną - powiedział rzecznik linii Lion Air. Na pokładzie było 189 osób. Według służb ratowniczych szanse na odnalezienie ewentualnych ocalałych z katastrofy są znikome. Wrak samolotu spoczywa na głębokości około 35 metrów.



Maszyna leciała do miasta Pangkal Pinang na wyspie Bangka, w pobliżu Sumatry. Około 13 minut po starcie z lotniska w Dżakarcie Boeing 737 MAX 8 zniknął z ekranów radarów. Utracono też kontakt radiowy z załogą samolotu.



Jestem kandydatem PSL na marszałka województwa mazowieckiego - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Struzik. Przed wyborami umawialiśmy się (z PO - red.), że jeśli uda nam się we dwie partie zdobyć co najmniej 26 mandatów, to będziemy kontynuowali misje odpowiedzialności za województwo - zaznaczył wcześniej polityk PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym prezesem, to sukces naszych ostatnich lat i zmiany, których dokonaliśmy. Nie widzę powodu (by zmieniać lidera PSL), te wybory były bardzo trudne, a Kosiniak-Kamysz pracował jak tytan - podkreślił marszałek województwa mazowieckiego z PSL.



Adam Struzik: Jestem kandydatem PSL na marszałka województwa mazowieckiego Karolina Bereza /RMF FM

Marek Jakubiak o wpisach Kukiza na Twitterze: To nie Paweł pisał. To piątek

To nie Paweł pisał, tylko piątek - tak Marek Jakubiak, poranny gość Roberta Mazurka w RMF FM, komentuje ostatnie, wulgarne wpisy na Twitterze Pawła Kukiza. Pytany, czy klub zmieni szefa, odpowiada: przywództwo jest przypisane do Pawła Kukiza. Jakubiak twierdzi, że od czasu piątkowych, nocnych wpisów nie rozmawiał z nim. Na pytanie, czy to koniec Kukiz 15 Marek Jakubiak odpowiada: nie sądzę. Zadajemy się z poważnymi ludźmi - dodaje. Kto jest poważnym człowiekiem? "Mam nadzieję, że wszyscy członkowie klubu".

"Nie będę rzucał rękawicy Pawłowi Kukizowi" Karolina Bereza /RMF FM

Polski astronom odkrył je 60 lat temu. Jest potwierdzenie, że księżyce Kordylewskiego istnieją

Księżyce pyłowe Ziemi, odkryte blisko 60 lat temu przez polskiego astronoma Kazimierza Kordylewskiego, faktycznie istnieją - donoszą na łamach czasopisma "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" węgierscy fizycy i astronomowie.

Informacje o odkryciu tych obłoków pyłu pojawiły się w 1961 roku i w PRL-u nieco się o nich mówiło, potem temat jakby przycichł, bo niezmiernie trudno było je zobaczyć i ich istnienie poddawano w wątpliwość. Węgrzy przekonują teraz, że analiza polaryzacji odbitego od pyłu światła pokazała, że Kordylewski miał rację, a pył faktycznie się w tych miejscach gromadzi.

