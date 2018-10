8 Polaków zostało uprowadzonych przez piratów u wybrzeży Nigerii - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Statek pod liberyjską banderą był ponad 60 mil od wybrzeża.

Statek "Pomerania Sky" / mgklingsick_aol_com /

Do porwania doszło w sobotę około godz. 4 nad ranem. Statek płynął z Angoli do nigeryjskiego portu Omme. Gdy był ok. 60 mil morskich od wybrzeża, podpłynęły do niego dwie motorówki. Porywacze wdarli się na pokład, sterroryzowali załogę, która zdążyła przez radio nadać komunikat o problemach. Marynarzom najprawdopodobniej nic się nie stało.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że posiada informacje o "możliwym uprowadzeniu członków załogi statku Pomerania Sky". "W celu weryfikacji czy wśród załogi jednostki byli obywatele polscy, MSZ nawiązało kontakt z armatorem. Niemniej, ze względu na charakter sprawy, resort nie będzie w tej chwili udzielał dalszych informacji" - napisał rzecznik resort w odpowiedzi na nasze pytania.

Po południu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz potwierdził informacje RMF FM o porwaniu Polaków. Piraci uprowadzili także dwóch Filipińczyków i Ukraińca.

Władze firmy zostały poinformowane natychmiast po ataku. Naszym priorytetem jest doprowadzenie do jak najszybszego uwolnienia jedenastu członków załogi, którzy zostali porwani. Współpracujemy z naszymi partnerami i lokalnymi władzami. Rodziny porwanych są na bieżąco informowane - poinformował RMF FM przedstawiciel armatora statku Pomerania Sky.

Czerwona strzałka pokazuje miejsce, gdzie piraci napadli na statek /

Do podobnej sytuacji doszło pod koniec sierpnia. Piraci napadli na szwajcarski kontenerowiec u wybrzeży Nigerii i porwali 12 osób z załogi. W ostatnich dniach wszyscy zostali jednak uwolnieni.

Według raportu Międzynarodowej Izby Handlowej u wybrzeży Nigerii doszło w tym roku do ponad 40 napadów na statki.



(az)