W czasach bardzo wysokich cen benzyny podróż pociągiem na majówkowy wypoczynek może być oszczędnym i praktycznym rozwiązaniem. Polregio zapowiada, że uruchomi w tych dniach dodatkowe pociągi na popularnych trasach oraz sezonowe połączenia do turystycznych miejscowości.

Polregio odpowiada na potrzeby tych, którzy na majówkowy wypoczynek chcą dojechać pociągiem

Jakie połączenia przygotowano dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podlasia?

Przewoźnik przekazał, że w woj. lubelskim w majówkę dodatkowe pary pociągów zostaną uruchomione na trasie Lublin Główny - Bełżec, a także Zawada - Zamość Wschód.

Z kolei w woj. lubuskim przywrócone zostaną sezonowe połączenia nad Bałtyk. W dniach 1-3 maja pociąg "Karsibór" pojedzie do Świnoujścia z Zielonej Góry a pociąg "Riwiera" - z Zielonej Góry do Kołobrzegu. W tych samych dniach przewoźnik uruchomi dodatkowe połączenie w relacji Zielona Góra Główna - Łagów.

W woj. podlaskim również zostaną wznowione połączenia sezonowe. Od 1 do 3 maja w relacji Białystok - Waliły będą kursować dwa pociągi: "Poleski" i "Radunin". Z kolei na trasie Białystok - Suwałki w majówkę do dyspozycji podróżnych będzie pociąg "Necko". Sezonowe przejazdy do Suwałk zostaną utrzymane w soboty, niedziele i święta także po majówce - do 30 sierpnia.

Pociągi do Kołobrzegu i Świnoujścia

Z Poznania pojadą dodatkowe połączenia nad Bałtyk. W dniach 1-3 maja do Kołobrzegu pojadą pociągi "Riwiera", a do Świnoujścia "Orkan". Dodatkowo 2 maja o godz. 10.30 z Poznania wyruszy specjalny pociąg "Polregio na Paradę", który zabierze podróżnych na 30. Paradę Parowozów w Wolsztynie.

W woj. zachodniopomorskim od 1 do 3 maja oraz w weekendy do wakacji kursować będzie para przyspieszonych pociągów "Błękitny" w relacji Szczecin Główny - Świnoujście. W tym samym terminie na tej trasie uruchomiona zostanie też dodatkowa para pociągów "Błękitny Bis". Trasę ze Szczecina Głównego do Kołobrzegu w długi weekend majowy dodatkowo obsługiwać będzie para pociągów "Solny".