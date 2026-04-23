Już w piątek w Krakowie ruszy XIX edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla widzów - od pokazów plenerowych po rozmowy z gwiazdami.

Festiwal potrwa od 24 kwietnia do 3 maja

Staramy się, aby filmy był zróżnicowane tematycznie i gatunkowo - tłumaczył w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny festiwalu. Jak dodał, w krakowskich kinach będzie można zobaczyć filmy, które nie trafiają do regularnej dystrybucji kinowej, często nie są też pokazywane na żadnych platformach streamingowych.

Dwie festiwalowe sekcje są ciekawą propozycją dla fanów kina gatunkowego. Jest sekcja o kryminałach i kinie sensacyjnym "Sprawy kryminalne", ale też "Polityczne fikcje" - tu przerabiamy tematykę wokół fake newsów, polityki i geopolityki - wyjaśnił Stępniak w RMF FM.

Mastercard OFF CAMERA to nie tylko pokazy w kinach, ale też projekcie plenerowe w malowniczych okolicznościach. W tym roku pod gołym niebem filmy będzie można oglądać w Ogrodzie Botanicznym, na Rynku Podgórskim, pod Galerią Krakowską i na Placu Szczepańskim.

W festiwalowym Miasteczku Filmowym w ramach cyklu "OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN" każdy będzie mógł wziąć udział w otwartych spotkaniach z autorami obrazów, którzy przybliżą kulisy powstawania niezależnych produkcji. Równolegle zaplanowano rozmowy w ramach cyklu "DZIKI OFF", prowadzonego przez wybitną aktorkę Martę Nieradkiewicz.

Na festiwalu pojawią się też elementy nawiązujące do stulecia urodzin Andrzeja Wajdy. 2 maja zwiedzający Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie będą mogli bezpłatnie obejrzeć wystawę "Wajda. W stulecie urodzin". Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z aktorką Mają Ostaszewską, która opowie o współpracy z legendarnym reżyserem przy filmie "Katyń".

