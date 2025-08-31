Dawid Szóstak, działacz Konfederacji i Ruchu Narodowego, pożegnał się z partią. "Teraz chcę postawić na to, co jest najważniejsze" - mówi w wywiadzie dla "Wyborczej". Decyzja ta związana jest z jego nowym związkiem z modelką Michaliną Manios, która do 18. roku życia żyła jako chłopiec.

Michalina Manios i Dawid Szóstak, fot. PAP/Michał Meissner / Tomasz Zukowski / East News

O relacji poinformowała sama zainteresowana w mediach społecznościowych. Kobieta zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Top Model", w którym zajęła trzecie miejsce. Występowała też w "The Voice of Poland" oraz reklamowała markę Top Secret.

Po kilku latach zniknęła z życia publicznego. Ukończyła filologię szwedzką, psychologię, a obecnie kończy seksuologię. Mieszka zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. Swojego partnera Dawida Szóstaka poznała przez internet.

Michalina Manios poinformowała o związku z Dawidem Szóstakiem / Facebook

W reportażu Lidii Ostałowskiej opublikowanym na łamach "Wysokich Obcasów Extra" kilka lat temu mówiła, że "od urodzenia była uwięziona w męskim ciele, żyła wbrew sobie". O byciu dziewczynką marzyła już w przedszkolu.

Dawid Szóstak - kim jest? "Katolik, Polak, narodowiec"

Polityk na portalu X, gdzie jeszcze kilka dni temu miał konto, pisał o sobie tak: "Katolik, Polak, narodowiec. Działacz Konfederacji, członek Ruchu Narodowego i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych."

W wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej" para opowiedziała o początkach znajomości:

"Spodobały mi się fotografie, które Michalina wrzucała na swój profil w internecie. Mam oko do estetyki, widziałem świetne kontrasty, światłocienie. Miały też w sobie dużo energii oraz kobiecości. Okazało się, że mamy wspólnych znajomych. Zaprosiłem Michalinę do swoich znajomych, zaczęliśmy do siebie pisać. Okazało się, że choć mamy różne historie, to łączy nas ogromny ładunek emocjonalny" - stwierdził Szóstak.

Michalina Manios i Dawid Szóstak, fot. manios_misia/Instagram / Instagram

Manios dodała, że "połączyła ich emocjonalność, wrażliwość, głębokie rozmowy, choć na początku internetowe". Spotkali się, gdy przyjechała do Polski w rodzinne strony.

"Wszystko potoczyło się naturalnie. Zostaliśmy parą" - przyznała.

Michalina Manios i Dawid Szóstak o ślubie kościelnym: Nic nie stoi na przeszkodzie

Michalina Manios i Dawid Szóstak podkreślają, że łączą ich wspólne wartości. Były polityk, przez lata aktywny w prawicowym środowisku, mówi o znaczeniu wiary i szacunku dla tradycji:

"Oboje jesteśmy osobami wierzącymi, ale mamy też otwarte umysły. Nie wyobrażam sobie związku z kimś, kto jest niewierzący. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w przyszłości zawarli związek małżeński w kościele. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Michalina jest kobietą. Gdy się poznaliśmy, nie wyobrażałem sobie, że mogę kogoś takiego stracić. Wiedziałem, że mam szanse związać się z piękną, wartościową kobietą. Jest elitą narodu, wystarczy spojrzeć na jej życiorys" - tłumaczy.

Michalina dodaje, że długo była sama, ale wierzyła, że znajdzie się właściwy człowiek, z którym będzie dzielić życie. W końcu trafila na Dawida. "Mamy dla siebie szacunek i zrozumienie" - podkreśla.

Decyzja Szóstaka o rezygnacji z działalności politycznej była związana z życiem osobistym. Aktualnie skupia się głównie na budowaniu związku.

Jak mówi, chce dowieść, że Konfederacja i Ruch Narodowy "to nie są twardogłowe osoby, ale ludzie, którzy otwarcie podchodzą do człowieka".

"Na każdego trzeba patrzeć indywidualnie. Ale nie chciałem, żeby moje prywatne życie wpływało na działalność polityczną" - mówi.