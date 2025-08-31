Spotkali się na Marsyardzie - terenie imitującym powierzchnię Czerwonej Planety na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To tam zorganizowano 11. European Rover Challenge 2025 i międzynarodowe zawody łazików marsjańskich. Zawody wygrała szwajcarska ekipa EPFL Xplore z politechniki w Lozannie.

Rywalizacja łazików marsjańskich w Krakowie / Paweł Konieczny / RMF FM

Na specjalnym Marsyardzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który odzwierciedlał warunki panujące na Czerwonej Planecie, do rywalizacji stanęło 25 grup.

Byli to projektanci i testerzy nowoczesnych łazików z całego świata. Rywalizację obserwował reporter RMF FM Paweł Konieczny.



Marsodrom opanowało kilka łazików naraz, a pięć grup musiało wykonać wyznaczone zadania jak najszybciej, ale i z niezwykłą dokładnością i starannością.



Międzynarodowe zawody łazików marsjańskich, 11. European Rover Challenge 2025, rozpoczęły się w piątek, a zakończyły w niedzielę. Zawody wygrała szwajcarska ekipa EPFL Xplore z politechniki w Lozannie.

European Rover Challenge (ERC) to międzynarodowe zawody robotyczne, organizowane co roku w Polsce. Rywalizują w nich zespoły akademickie z całego świata, które na specjalnie przygotowanym torze przypominającym powierzchnię Marsa testują łaziki w zadaniach inspirowanych prawdziwymi misjami NASA.

Z myślą o zawodach na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej, obok Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, zbudowano Marsyard - tor inspirowany marsjańskim Valles Marineris, największym kanionem w Układzie Słonecznym.

Na łaziki i ich twórców czekało wiele zadań, m.in.: samodzielne badania terenowe, pobranie i zabezpieczanie próbek albo analiza astrobiologiczna pobranych materiałów w poszukiwaniu śladów życia. Uczestnicy zawodów sprawdzali też swoje siły w nawigacji w trudnym terenie, precyzyjnych pracach serwisowych lub odnajdywaniu i transporcie sond na czas. Zadania są inspirowane prawdziwymi misjami kosmicznymi.

W programie wydarzenia znalazła się też konferencja popularnonaukowa. W czasie tegorocznej edycji ERC zaplanowano też m.in. część dyskusyjną, prowadzoną w ramach paneli i spotkań indywidualnych.

European Rover Challenge odbywa się w Krakowie od ubiegłego roku. Organizatorem zawodów jest Europejska Fundacja Kosmiczna, gospodarzem - Akademia Górniczo-Hutnicza. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród partnerów wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Miasto Kraków.

