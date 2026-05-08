Groźny wypadek w Karsinie w województwie pomorskim. Wczoraj śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował do szpitala 16-latkę, której hulajnoga elektryczna pękła w trakcie jazdy.

Zdjęcia z miejsca wypadku udostępniła policja / Policja Pomorska /

Informacje z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do wypadku doszło w czwartek. Policjanci otrzymali zgłoszenie około 19:30. Na drodze gruntowej w miejscowości Karsin 16-latka podczas jazdy straciła panowanie nad hulajnogą i upadła, uderzając głową o ziemię. Jak ustalili policjanci, przyczyną wypadku było pęknięcie ramy hulajnogi na jednej z nierówności terenu.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowana nastolatka została przetransportowana do szpitala w Gdańsku. Policja potwierdziła, że dziewczyna była trzeźwa, jednak nie miała na sobie kasku ochronnego.



Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Pomorska /

Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Pomorska /

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności wypadku. Jednocześnie apelują do użytkowników hulajnóg elektrycznych o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na drogach o nierównej nawierzchni. Policja podkreśla, że nawet jeśli przepisy nie zawsze wymagają używania kasku, jego noszenie może uratować zdrowie, a nawet życie.