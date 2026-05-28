Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie w woj. łódzkim. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, po zderzeniu z 15-latkiem zginął mężczyzna w średnim wieku.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do wypadku doszło na Al. ZHP, znanej jako Zielona Oś Miasta w Kutnie (woj. łódzkie).

Jak wynika z ustaleń, dwie osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi zderzyły się ze sobą.

W wypadku uczestniczył 15-latek, który miał na sobie kask ochronny. Dzięki temu nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Drugi uczestnik - mężczyzna w wieku 52 lat - nie miał kasku. W wyniku zderzenia został wyrzucony z hulajnogi i najprawdopodobniej uderzył w stojącą przy trasie latarnię.

Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Kutnie, która wyjaśnia dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.