Ukraiński dron, który rozbił się w niedzielę we wschodniej Finlandii, miał głowicę bojową, która nie eksplodowała - informuje fińska policja, dodając, że bezzałogowiec został unieszkodliwiony poprzez kontrolowaną detonację. Kijów przeprosił Helsinki za incydent.

Dowódca Fińskich Sił Powietrznych, generał major Timo Herranen o dwóch dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju / SASU JARNSTEDT/AFP/East News / East News

W ostatnim czasie ukraińskie drony dalekiego zasięgu kilkukrotnie atakowały bałtyckie porty naftowe Primorsk i Ust-Ługa na północnym zachodzie Rosji.

W niedzielę, podczas jednego z takich ataków, dwa bezzałogowce rozbiły się w okolicach fińskiego miasta Kouvola , oddalonego o ok. 140 km na wschód od Helsinek i o ok. 80 km od granicy z Rosją. Był to pierwszy raz od początku wojny Rosji z Ukrainą, gdy drony naruszyły przestrzeń powietrzną Finlandii i wdarły się w głąb kraju.

Fińska policja poinformowała w poniedziałek, że jeden z dronów, który spadł na północ od miasta, miał głowicę bojową, która nie eksplodowała. Bezzałogowiec jeszcze tego samego dnia wieczorem został unieszkodliwiony poprzez kontrolowaną detonację.

Fiński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny Yle informuje, że służby poszukują szczątków drugiego drona, który miał się rozbić na obszarze między dwoma jeziorami.

Ukraina przeprasza

W poniedziałek rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj oświadczył, że Kijów przeprosił rząd w Helsinkach za incydent związany z upadkiem ukraińskich dronów na terytorium Finlandii.

Możemy stanowczo oświadczyć, że w żadnym wypadku żadne ukraińskie drony nie były kierowane w stronę Finlandii. Najbardziej prawdopodobną przyczyną (zaistniałej sytuacji) jest zepchnięcie (dronów) z kursu przez rosyjskie systemy walki radioelektronicznej. Już przeprosiliśmy stronę fińską za ten incydent - powiedział.

Zasadniczo wraz z naszymi fińskimi przyjaciółmi podzielamy przekonanie, że przyczyną zarówno tego incydentu, jak i ogólnie wyzwań bezpieczeństwa w naszym regionie jest właśnie rosyjska agresja przeciwko Ukrainie - dodał.