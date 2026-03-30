Zaostrzenie przepisów drogowych planuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W resorcie trwają już prace nad nowelizacją rozporządzenia, które ma uderzyć w piratów drogowych drastycznie przekraczających dozwoloną prędkość.

Chodzi o podwyższenie liczby punktów karnych w taryfikatorze za przekroczenie prędkości. Jeśli kierowca przekroczy ją w przedziale od 41 do 50 km/h, ma dostać 13 punktów. Teraz to 11 punktów.

Natomiast przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h ma skutkować przyznaniem maksymalnej liczby - 15 punktów karnych. Dziś w przedziale 51-60 km/h tych punktów jest 13.

MSWiA pracuje też nad zmianami dotyczącymi redukcji liczby punktów karnych przez kursy doszkalające. Nowa regulacja ma sprawić, że zniknie taka możliwość w przypadku przewinień za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowanie wypadku, niebezpieczne wyprzedzanie, przekroczenie prędkości oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Planowane jest, że nowe przepisy wejdą w życie 3 czerwca.