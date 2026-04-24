Ile zapłacimy za paliwo w weekend? Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki na stacjach benzynowych obowiązujące od soboty do poniedziałku. Niestety wieści nie są optymistyczne.

Znamy nowe maksymalne ceny paliw w Polsce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Kolejny dzień z rzędu obwieszczenie ministra energii przynosi wzrost maksymalnych cen paliw. Od soboty do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy 6,17 zł, za benzynę 98 - 6,71 zł, a za olej napędowy - 7,01 zł.

Ceny paliw w piątek

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł. Oznacza to wzrost cen maksymalnych wszystkich paliw względem czwartku.

W czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Jakie ceny paliw? Będzie drożej

Do połowy przyszłego tygodnia benzyna i olej napędowy będą drożeć, a przed majówką koszty tankowania powinny być wyraźnie wyższe niż obecnie - wynika z opublikowanej w piątek analizy e-petrol.pl.

Zgodnie z prognozą e-petrol.pl, w nadchodzącym tygodniu średnia cena benzyny 95 powinna mieścić się w przedziale 6,18-6,34 zł/l, benzyny 98 między 6,75-6,83 zł/l, oleju napędowego między 7,04-7,23 zł/l, a autogazu od 3,71 do 3,81 zł/l.

"W przyszłym tygodniu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje wzrost cen paliw podstawowych. Jeśli się on potwierdzi, to początek tygodnia przyniesie odwrócenie kierunku zmian także na stacjach. Z analiz e-petrol.pl wynika, że do połowy tygodnia benzyna i olej napędowy będą drożeć, a przed majówką kierowcy powinni liczyć się z wyraźnie wyższymi kosztami tankowania niż obecnie. Relatywnie najbardziej stabilny może pozostać autogaz, dla którego możliwa jest nawet niewielka korekta w dół" - poinformowali analitycy portalu.

Jak przypomnieli, w ostatnich dniach na detalicznym rynku paliw obserwowany był "wyraźny spadek cen", co było efektem wcześniejszych obniżek w hurcie. Zmiana była najlepiej widoczna w przypadku oleju napędowego, gdzie przeceny w hurcie "niemal natychmiast" przełożyły się na ceny na stacjach. Zdaniem analityków, trend ten dobiega jednak końca, a niestabilna sytuacja na rynku paliw gotowych, na którym ponownie przeważają wzrosty, będzie w najbliższych dniach sprzyjać dalszym podwyżkom cen w hurcie.

Maksymalne ceny paliw. Codzienne obwieszczenie

Zgodnie z przepisami, resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.