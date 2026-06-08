Żeby prowadzić swój sklep online, nie musisz mieć własnego magazynu. Nawet nie potrzebujesz sprowadzać fizycznie towaru do siebie. Pragnąc w pełni rozwinąć sprzedaż bezmagazynową, potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania i strategii. Sprawdź, na czym konkretnie polega ten model i co zrobić, by skutecznie zarządzać e-biznesem.

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Dropshipping, czyli logistyka bez własnego magazynu

Zacznijmy od tego, czym się różni dropshipping od standardowego modelu sprzedaży. W ujęciu klasycznym nabywasz produkty, które przechowujesz w sklepie/magazynie, czekając na klientów. Jako dropshippingowiec nie kupujesz na zapas, a w zasadzie wcale nie inwestujesz w towar i nie przechodzi on przez Twoje ręce. Nie potrzebujesz magazynu. Hurtownia, z którą współpracujesz, przejmuje zadania magazynowania i wysyłki produktów.

Platforma e-commerce — centrum dowodzenia

Na starcie czeka Cię wybór odpowiedniego oprogramowania. To najważniejsza decyzja techniczna. Nowoczesny system e-commerce jest jak mózg biznesu. Integruje w jednym panelu administracyjnym wszystkie ważne procesy. Dzięki niemu zarządzasz stroną e-sklepu, ale też możesz wystawiać oferty na zewnętrznych portalach handlowych, takich jak np. Allegro, Erli czy Ceneo.

Nie musisz ręcznie przepisywać danych, zatrudniać programistów, bo intuicyjne, zautomatyzowane narzędzie kontroluje e-handel, zamówienia oraz płatności z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci.

Sprawdzony system e-commerce, jakim jest Sky Shop, pomoże szybko i sprawnie wdrożyć e-sklep. Dzięki platformie zyskujesz gotowe narzędzia do automatycznej integracji z setkami hurtowni. To zapewnia Ci dostęp do ogromnego asortymenty. Możesz pobierać produkty i bezobsługowo aktualizować stany magazynowe. Masz pewność, że klient nie kupi w Twoim sklepie czegoś, co właśnie skończyło się na magazynie dostawcy. Taka sytuacja mogłaby wzbudzić niechęć do Twojej firmy, utratę zachowania. Wyrazem niezadowolenia mógłby być negatywny komentarz, a takich należy unikać.

Dropshipping - czy to się opłaca?

Dropshippingowi przedsiębiorcy doceniają to rozwiązanie przede wszystkim za obniżenie barier wejścia na rynek. Wśród korzyści wymienia się także:

● brak konieczności wynajmowania przestrzeni magazynowej — odpada problem przechowywania towarów i ponoszenia kosztów stałych za hale czy magazyny,

● oszczędność czasu i kosztów pracowniczych — nie musisz zatrudniać personelu odpowiedzialnego za pakowanie, etykietowanie i fizyczną wysyłkę paczek,

● minimalne ryzyko finansowe: inwestowanie ogromnych funduszy w niesprzedany asortyment Cię nie dotyczy,

● szybkie reagowanie na trendy rynkowe model ten pozwala na swobodne testowanie różnych kategorii i szybkie odpowiadanie na trendy — wprowadzanie nowości produktowych do oferty,

● mobilność i elastyczność — brak kontaktu z towarem sprawia, że biznesem można zarządzać online z dowolnego miejsca,

● szybkie reagowanie na trendy rynkowe — model ten pozwala na swobodne testowanie różnych kategorii i szybkie odpowiadanie na trendy — wprowadzanie nowości produktowych do oferty.

Zacznij od wyboru niszy rynkowej

Sukces w e-commerce zależy od tego, co oferujesz i komu. Są dwie drogi — możesz skupić się na produktach niszowych lub zająć sprzedażą popularnych towarów. Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety.

Analizując rynek, szukaj produktów o stabilnym popycie lub takich, które rozwiązują konkretne problemy konsumentów. Dobrym kierunkiem są branże hobbystyczne, gdzie klienci wykazują większe przywiązanie do marki i są skłonni regularnie wracać po nowości produktowe.

Znajdź i zweryfikuj dostawców

Gdy określisz branżę, pora na selekcję partnerów biznesowych. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować warunki logistyczne. Kryteria oceny powinny być surowe, ponieważ błędy hurtowni bezpośrednio obciążają konto wizerunkowe Twojego sklepu.

Przy wyborze dostawcy należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

● czas realizacji zamówienia — opóźnienia w wysyłce negatywnie wpływają na oceny sklepu. Najlepiej, gdy wynosi ona 24- maksymalnie 48 godzin,

● polityka zwrotów i reklamacji — część hurtowni przyjmuje zwroty. Jeśli dostawca tym się nie zajmuje, samodzielnie musisz je przechowywać i nimi zarządzać. Przed startem upewnij się też, jak wygląda podział kosztów przesyłek reklamacyjnych,

● częstotliwość aktualizacji stanów,

● jakość towaru i sposób pakowania przesyłek — solidne zabezpieczenie minimalizuje ryzyko uszkodzeń w transporcie.

Czy trzeba mieć zarejestrowaną firmę, żeby prowadzić e-biznes?

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, czy do prowadzenia e-handlu konieczna jest firma. W Polsce można zacząć od działalności nierejestrowanej, o ile miesięczne przychody nie przekraczają limitów ustawowych. To dobry sposób na przetestowanie rynku.

Należy jednak pamiętać, że większość hurtowni współpracuje wyłącznie z podmiotami gospodarczymi (B2B). Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej otwiera drzwi do szerszej bazy dostawców.

Przygotuj unikalne opisy produktów. Optymalizuj ofertę

Chcąc prężnie działać na rynku, musisz też zadbać o stworzenie własnych opisów. Kopiowanie od dostawców nie jest dobrym pomysłem. Negatywnie wpływa na widoczność strony w wyszukiwarkach. Wszyscy używają tych samych słów, a Ty chcesz się wyróżnić. Dlatego postaw na unikalność. Ważne jest też rzetelne podanie dokładnych parametrów technicznych i wszystkich potrzebnych informacji — podnosi wartość merytoryczną witryny i zmniejszają liczbę pytań kierowanych do działu obsługi.

Zadbaj o doświadczenie użytkownika

Struktura Twojego sklepu musi być intuicyjna. Klient powinien bez trudu odnaleźć poszukiwany produkt w ciągu kilku sekund. Podziel asortyment na logiczne kategorie i podkategorie, a także zastosuj zaawansowane filtry wyszukiwania np. według koloru, rozmiaru czy marki.

Ważny jest prosty proces zakupowy. Koszyk powinien składać się z jak najmniejszej liczby kroków. Formularze zamówienia ogranicz do niezbędnych danych, a możliwość zakupów bez zakładania konta znacznie obniży współczynnik porzuconych koszyków.

Dobry marketing to podstawa - jak promować sklep?

Nawet najlepiej zaprojektowany serwis nie wygeneruje zysków bez stałego dopływu użytkowników. Musisz zadbać o to, by Twoje produkty były widoczne w sieci. Niezbędne jest wdrożenie SEO, warto prowadzić bloga z poradami eksperckimi, żeby naturalnie budować autorytet i napędzać ruch organiczny.

Obecnie media społecznościowe mają ogromną siłę i pomagają tworzyć wokół marki zaangażowaną społeczność.

Publikowanie wartościowych treści, prowadzenie kont firmowych oraz bezpośrednia interakcja z odbiorcami pomaga w budowaniu wizerunku godnego zaufania sprzedawcy. Równie istotne jest wykorzystanie rekomendacji i opinii.

Obsługa klienta i procedury posprzedażowe

W handlu na odległość transparentna komunikacja to podstawa. Klient musi być na bieżąco informowany o statusie zamówienia i terminie dostawy. Szybkie odpowiadanie na wiadomości e-mail oraz sprawny kontakt telefoniczny budują przewagę konkurencyjną.

Analiza wskaźników i optymalizacja działań

Prowadzenie zautomatyzowanego biznesu internetowego nie sprowadza się wyłącznie do wrzucanie postów na social media i kontakt z klientami. Jest to przede wszystkim ciągła praca na danych. Regularnie monitoruj statystyki odwiedzin, źródła ruchu oraz zachowania użytkowników na stronie za pomocą darmowych narzędzi, takich jak m.in. Google Analytics.

Zwracaj szczególną uwagę na dwa ważne wskaźniki:

● Współczynnik konwersji, który mówi o tym, jaki procent osób odwiedzających Twój sklep ostatecznie dokonuje zakupu.

● Średnia wartość koszyka — pokazuje, ile klient średnio zostawia w sklepie pieniędzy podczas jednej wizyty.

Testuj różne układy elementów graficznych, kolory przycisków zakupowych oraz metody prezentacji oferty. Spróbuj też proponować towary komplementarne. Małe, systematyczne usprawnienia mogą przyczynić się do widocznego wzrostu opłacalności całego e-biznesu.

Uruchomienie dropshippingowej sprzedaży jest doskonałym sposób na postawienie pierwszych kroków w świecie e-commerce. Żeby móc liczyć na zysk, musisz ciągle optymalizować ofertę, dbać o marketing i obsługę każdego zamówienia.