Narodowy Bank Polski rozpoczął sprzedaż nowej monety kolekcjonerskiej. Zrobiona ze srebra, jest poświęcona uczestnikom robotniczych protestów z czerwca 1976 r.

Nowa moneta kolekcjonerska NBP poświęcona protestom z czerwca 1976 roku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Moneta "50. rocznica Czerwca ’76" jest dostępna w sprzedaży od poniedziałku 8 czerwca.

Moneta o nominale 10 zł została wybita ze srebra próby 999,9. Ma średnicę 32 mm, waży 14,14 g, a jej nakład ograniczono do maksymalnie 8 tys. egzemplarzy. Będzie dostępna we wszystkich oddziałach okręgowych NBP oraz w internetowym sklepie Kolekcjoner. Cena emisyjna została ustalona na 370 zł.

Projekt monety nawiązuje do wydarzeń sprzed pół wieku. Na rewersie znalazły się sylwetki protestujących oraz fragmenty biało-czerwonych flag. Awers przedstawia nazwy trzech miast, w których demonstracje miały najbardziej dramatyczny przebieg - Radomia, Ursusa i Płocka - na tle stylizowanego bloku mieszkalnego.

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Protest przeciwko drastycznym podwyżkom

Jak przypomina NBP w swoim komunikacie, genezą wydarzeń czerwca 76’ była gwałtownie pogarszająca się sytuacja gospodarcza w PRL po zakończeniu okresu tzw. gierkowskiego "cudu gospodarczego". 24 czerwca 1976 roku władze ogłosiły plan radykalnych podwyżek cen żywności. Mięso i ryby miały zdrożeć o niemal 70 proc., cukier o 90 proc., a ryż nawet o 150 proc.

Już następnego dnia przez kraj przetoczyła się fala protestów. Według danych objęły one 112 zakładów pracy w 24 województwach, a udział w nich wzięło ponad 80 tys. osób. Najbardziej burzliwe wydarzenia rozegrały się w Radomiu, Ursusie i Płocku.

Według oficjalnych danych po wydarzeniach Czerwca ’76 aresztowano 239 osób. Najwięcej zatrzymań odnotowano w Radomiu - 173 osoby. W Płocku zatrzymano 35 uczestników protestów, a w Ursusie 31.

Część demonstrantów stanęła przed kolegiami do spraw wykroczeń, a 40 osób przed sądami. Najsurowsze wyroki, sięgające 10 lat więzienia, usłyszeli niektórzy mieszkańcy Radomia. Ostatni skazani opuścili więzienia dopiero po amnestii ogłoszonej w lipcu 1977 roku.

Kolejna rocznicowa emisja już 24 czerwca

NBP zapowiada, że to nie koniec tegorocznych emisji historycznych. Już 24 czerwca 2026 roku do obiegu trafi kolejna srebrna moneta kolekcjonerska - o nominale 20 zł - upamiętniająca 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956.