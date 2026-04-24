Ile zapłacimy za paliwo w weekend? Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki na stacjach benzynowych obowiązujące od soboty do poniedziałku. Niestety wieści nie są optymistyczne.

Kolejny dzień z rzędu obwieszczenie ministra energii przynosi wzrost maksymalnych cen paliw. Od soboty do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy 6,17 zł, za benzynę 98 - 6,71 zł, a za olej napędowy - 7,01 zł.

Ceny paliw w piątek

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł. Oznacza to wzrost cen maksymalnych wszystkich paliw względem czwartku.

W czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Maksymalne ceny paliw. Codzienne obwieszczenie

Zgodnie z przepisami, resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.