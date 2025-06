W związku z nadchodzącymi wakacjami Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o niezbędnym dokumencie dla wszystkich podróżujących po Europie - Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta jest kluczem do spokojnych i bezpiecznych wakacji, gwarantując dostęp do publicznej opieki zdrowotnej na terenie krajów Unii Europejskiej oraz EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria), a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Karta EKUZ niezbędna podczas podróży za granicę (zdj. podglądowe) / Shutterstock

EKUZ stanowi potwierdzenie prawa pacjenta do leczenia za granicą, umożliwiając korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli kraju, do którego się udajemy. To bezcenny dokument dla każdego, kto planuje zagraniczne wakacje, gwarantujący pokrycie kosztów nagłej pomocy medycznej, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego. Karta umożliwia również refundację leków, zgodnie z prawem kraju pobytu.

Warto podkreślić, że karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i każdy członek rodziny musi posiadać własną kartę - nie ma możliwości wyrobienia wspólnej karty dla całej rodziny. Otrzymać ją mogą zarówno osoby ubezpieczone, jak i nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień, takich jak np. dzieci do 18. roku życia.

Jednakże, EKUZ nie pokrywa wszystkiego. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ograniczeń, takich jak brak pokrycia kosztów planowanych operacji i zabiegów, powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem, akcji ratunkowych czy podwyższonego standardu usług na życzenie, np. pojedynczego pokoju.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Procedura uzyskania karty jest stosunkowo prosta i można ją złożyć na kilka sposobów:

osobiście w oddziale NFZ,

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP),

przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP),

pocztą tradycyjną,

w punkcie obsługi klientów na Lotnisku Chopina.

Ważność karty można sprawdzić w IKP, co jest szczególnie przydatne dla tych, którzy już posiadają EKUZ, ale nie są pewni, czy ich karta jest nadal ważna.

Należy jednak pamiętać, że karta nie obowiązuje na Wyspach Normandzkich, na wyspie Man, w Monaco, w San Marino i w Watykanie. Dlatego planując podróż do tych miejsc, warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem.