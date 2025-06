W trakcie tegorocznych targów lotniczych "Paris Air Show", doszło do historycznego momentu dla polskiego lotnictwa. Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Airbus zawarły umowę na zakup 40 samolotów typu A220, z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 44 maszyny. Podczas uroczystości obecni byli Minister Infrastruktury RP, Dariusz Klimczak, oraz Minister Transportu Republiki Francuskiej, Philipe Tabarot.

/ RMF FM

Jak poinformowano, Airbus dostarczy PLL LOT 40 nowych samolotów typu A220 w wersjach -100 i -300; LOT w ramach opcji zyska możliwość nabycia kolejnych 44 takich maszyn.

Airbus A220 to nowoczesne samoloty regionalne, które mogą pomieścić od 100 do 160 pasażerów, w zależności od wersji. Dzięki maksymalnemu zasięgowi wynoszącemu do 6.700 km, nowe maszyny pozwolą na obsługę całej europejskiej siatki połączeń oferowanych przez PLL LOT. Przewoźnik stawia na nowoczesność i ekologię - samoloty A220 charakteryzują się o 25 proc. niższym zużyciem paliwa na pasażera oraz niższymi emisjami CO2 i hałasu w porównaniu z poprzednimi generacjami maszyn.

Zamówienie to jest pierwszym tego rodzaju zakupem w najnowszej historii PLL LOT od producenta Airbus. Samoloty będą napędzane przez nowoczesne silniki PW1500G od Pratt&Whitney, co zapewni nie tylko zaawansowaną technologię, ale również współpracę w zakresie optymalizacji eksploatacji nowej floty regionalnej.

To zamówienie na 40 Airbusów A220 stanowi historyczny kamień milowy, ponieważ oficjalnie witamy Polskie Linie Lotnicze LOT w rodzinie Airbus. A220 odegra kluczową rolę w modernizacji floty LOT-u oraz strategii rozbudowy siatki połączeń - przekazał Benoît de Saint-Exupéry, wiceprezes Airbusa ds. Sprzedaży Samolotów Komercyjnych.

Airbus A220 będzie wyposażony w wyprodukowane w Polsce komfortowe fotele Recaro z szeregiem dodatkowych udogodnień - m.in. z uchwytem na urządzenia mobilne, portami USB-C o mocy 60W dla każdego z pasażerów, umożliwiającymi szybkie ładowanie najpotrzebniejszych akcesoriów w podróży, takich jak telefony komórkowe czy laptopy oraz wygodne uchwyty na kubki.

Airbus pierwsze A220 zacznie dostarczać od 2027 r.

"To największa w historii inwestycja polskiego narodowego przewoźnika; budujemy lidera transportu lotniczego w Europie" - ocenił na platformir X premier Donald Tusk, komentując ogłoszoną umowę.