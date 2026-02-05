Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Nie zastosował prawa łaski wobec pięciu. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker ujawnił, kogo ułaskawił prezydent.

  • Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski - ułaskawił trzy osoby, a wobec pięciu odmówił zastosowania tego prawa.
  • Decyzje o ułaskawieniu podjęto, kierując się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów oraz wnioskami prokuratora generalnego.  
  • Kogo ułaskawił prezydent? O tym poniżej.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w poniedziałek o ułaskawieniu trzech osób przez prezydenta Karola Nawrockiego. 

"Podejmując decyzje, Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski" - wyjaśnił Leśkiewicz.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - bardzo trudną sytuację zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową" - napisano w uzasadnieniu.

Kogo ułaskawił prezydent Nawrocki?

"Znów atakują Prezydenta Nawrockiego. Tym razem ułaskawieniami. A jaka jest prawda? Pierwsze trzy ułaskawienia dotyczyły zwykłych Polaków" - napisał w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Pierwsze trzy ułaskawienia dotyczyły spraw zwykłych Polaków, spraw niemedialnych - powiedział Szefernaker w nagraniu na X.

Pierwsza osoba, ponad 85-letnia schorowana wdowa, sprzedała mieszkanie, by spłacić zobowiązania i zadośćuczynić za winę. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia, podeszły wiek, skruchę i dobre opinie, ułaskawienie z powodów humanitarnych - mówił szef prezydenckiego gabinetu.

Drugi przypadek to człowiek po wypadku komunikacyjnym z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i poważnymi problemami onkologicznymi od lat poza konfliktem z prawem. Dziś nie jest w stanie odbyć kary - powiedział Szefernaker.

Jak mówił, trzecia ułaskawiona osoba to "mąż i ojciec, opiekujący się żoną w leczeniu onkologicznym z wyjątkowo złośliwym nowotworem". Osadzenie zrujnowałoby rodzinę - dodał.

To zwykli Polacy w dramatycznych sytuacjach. We wszystkich trzech sprawach są pozytywne oceny sądów oraz wyjątkowo trudne okoliczności rodzinne lub zdrowotne. Każdą decyzję poparł też prokurator generalny - mówił szef gabinetu Karola Nawrockiego. Państwo nie może być słabe dla silnych i silne wobec słabych, ma być sprawiedliwe - zaznaczył.

Nawrocki nie ułaskawił pięciu osób

Rzecznik prezydenta poinformował, że Karol Nawrocki nie zastosował prawa łaski w stosunku do pięciu osób.

Prezydent zażądał też przedstawienia przez prokuratora generalnego akt w czterech sprawach. Leśkiewicz zaznaczył, że chodzi o przepisy z art. 567 § 2 Kodeksu postępowania karnego. "Przepis ten stanowi: 'Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje'" - podkreślił. 