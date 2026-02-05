Pierwsza osoba, ponad 85-letnia schorowana wdowa, sprzedała mieszkanie, by spłacić zobowiązania i zadośćuczynić za winę. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia, podeszły wiek, skruchę i dobre opinie, ułaskawienie z powodów humanitarnych - mówił szef prezydenckiego gabinetu.

Drugi przypadek to człowiek po wypadku komunikacyjnym z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i poważnymi problemami onkologicznymi od lat poza konfliktem z prawem. Dziś nie jest w stanie odbyć kary - powiedział Szefernaker.

Jak mówił, trzecia ułaskawiona osoba to "mąż i ojciec, opiekujący się żoną w leczeniu onkologicznym z wyjątkowo złośliwym nowotworem". Osadzenie zrujnowałoby rodzinę - dodał.

To zwykli Polacy w dramatycznych sytuacjach. We wszystkich trzech sprawach są pozytywne oceny sądów oraz wyjątkowo trudne okoliczności rodzinne lub zdrowotne. Każdą decyzję poparł też prokurator generalny - mówił szef gabinetu Karola Nawrockiego. Państwo nie może być słabe dla silnych i silne wobec słabych, ma być sprawiedliwe - zaznaczył.

Nawrocki nie ułaskawił pięciu osób

Rzecznik prezydenta poinformował, że Karol Nawrocki nie zastosował prawa łaski w stosunku do pięciu osób.

Prezydent zażądał też przedstawienia przez prokuratora generalnego akt w czterech sprawach. Leśkiewicz zaznaczył, że chodzi o przepisy z art. 567 § 2 Kodeksu postępowania karnego. "Przepis ten stanowi: 'Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje'" - podkreślił.