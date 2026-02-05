Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Nie zastosował prawa łaski wobec pięciu. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker ujawnił, kogo ułaskawił prezydent.
- Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski - ułaskawił trzy osoby, a wobec pięciu odmówił zastosowania tego prawa.
- Decyzje o ułaskawieniu podjęto, kierując się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów oraz wnioskami prokuratora generalnego.
- Kogo ułaskawił prezydent? O tym poniżej.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w poniedziałek o ułaskawieniu trzech osób przez prezydenta Karola Nawrockiego.
"Podejmując decyzje, Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski" - wyjaśnił Leśkiewicz.
"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - bardzo trudną sytuację zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową" - napisano w uzasadnieniu.
"Znów atakują Prezydenta Nawrockiego. Tym razem ułaskawieniami. A jaka jest prawda? Pierwsze trzy ułaskawienia dotyczyły zwykłych Polaków" - napisał w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Pierwsze trzy ułaskawienia dotyczyły spraw zwykłych Polaków, spraw niemedialnych - powiedział Szefernaker w nagraniu na X.