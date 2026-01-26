"Brakuje mi słów. Widzimy to na filmie. Człowiek powalony na ziemię, właściwie egzekucja. Nie groził bronią, nie trzymał tej broni w ręce, została mu już odebrana. Przerażają mnie takie wypowiedzi, jak pana Tarczyńskiego, ale też to, jak mówią służby w Stanach, które bronią tej sytuacji. Jestem porażony Dominikiem Tarczyńskim. Albo nie widział tego filmu, albo chce, żebyśmy szli w Polsce w tym kierunku" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, odnosząc się do nagrania z brutalnej interwencji w Minneapolis. "Good job ICE" - pisał Dominik Tarczyński z PiS.
Dominik Tarczyński, eurodeputowany PiS opublikował na platformie X nagranie z niezwykle brutalnej interwencji agentów ICE w Minneapolis. Wyraził zachwyt działaniami amerykańskich funkcjonariuszy, pisząc "Good job ICE!". O to w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa.
Brakuje mi słów, jestem zwolennikiem wolności słowa, ale jestem porażony zachwytem Dominika Tarczyńskiego (...). To pokazuje, do czego chce dążyć partia, z której wywodzi się ten polityk - stwierdził minister sprawiedliwości.