Karol Nawrocki zapowiedział w Telewizji Republika, że już wkrótce podejmie decyzje w sprawie prawa łaski, z którego do tej pory nie korzystał. Prezydent przyznał, że na jego biurku czeka już "pierwszy pakiet ułaskawień". Wśród rozpatrywanych spraw znajduje się przypadek Adama Borowskiego, skazanego na pół roku więzienia w zawieszeniu. Prezydent przyznał, że jest zaniepokojony sytuacją Borowskiego i czeka na opinie prawne, które mają pomóc w podjęciu decyzji.

Karol Nawrocki, od początku swojej prezydentury, nie skorzystał jeszcze z prawa łaski. Jak poinformował w Telewizji Republika, pierwszy pakiet ułaskawień jest już gotowy do rozpatrzenia. Prezydent podkreślił, że do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i z dużą ostrożnością.

Sprawa Adama Borowskiego

Jedną z najbardziej medialnych spraw jest przypadek Adama Borowskiego, byłego opozycjonisty z czasów PRL. Jak przypomina Fakt, Borowski został skazany prawomocnym wyrokiem na pół roku więzienia w zawieszeniu na rok za wypowiedź na antenie Telewizji Republika, w której zarzucił Romanowi Giertychowi współpracę z przestępcami. Sąd nakazał Borowskiemu przeprosiny, jednak ten odmówił ich złożenia.

W związku z tym sąd wydał wyrok pół roku więzienia w zawieszeniu na rok i ponownie nakazał przeprosiny Giertycha. Jednak Borowski pozostał nieugięty.

Prezydent czeka na opinie prawne

Karol Nawrocki przyznał, że zna Adama Borowskiego i jest zaniepokojony jego sytuacją. Prezydent podkreślił, że decyzję o ewentualnym ułaskawieniu podejmie po zapoznaniu się z opiniami prawnymi, które mają trafić na jego biurko w przyszłym tygodniu.

Według zapowiedzi prezydenta pierwsze decyzje w sprawie ułaskawień mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie.