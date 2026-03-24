​"Po sezonie odejdę z Liverpoolu" - oświadczył za pośrednictwem social mediów jeden z najbardziej zasłużonych piłkarzy "The Reds" ostatnich lat, Mohamed Salah. Odejście Egipcjanina potwierdził angielski klub na swojej stronie internetowej.

Mou Salah odejdzie z Liverpoolu po zakończeniu sezonu

Salah odchodzi z Liverpoolu. Piłkarz opublikował nagranie

Chciałbym zacząć od tego, że nigdy nie przypuszczałem, jak ten klub, to miasto, ci ludzie staną się częścią mojego życia. Liverpool to nie tylko klub piłkarski, to pasja, historia, duch. Nie potrafię tego opisać słowami komuś, kto nie był częścią tego klubu - powiedział Salah w opublikowanym materiale wideo.

"Napastnik osiągnął porozumienie z 'The Reds', dzięki któremu zamknie niezwykły, dziewięcioletni rozdział na Anfield. Salah wyraził chęć jak najszybszego przekazania tej informacji kibicom, aby zapewnić transparentność co do swojej przyszłości, z szacunku i wdzięczności dla nich" - napisano na stronie klubu.