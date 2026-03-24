​"Po sezonie odejdę z Liverpoolu" - oświadczył za pośrednictwem social mediów jeden z najbardziej zasłużonych piłkarzy "The Reds" ostatnich lat, Mohamed Salah. Odejście Egipcjanina potwierdził angielski klub na swojej stronie internetowej.

  • Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Salah odchodzi z Liverpoolu. Piłkarz opublikował nagranie

Chciałbym zacząć od tego, że nigdy nie przypuszczałem, jak ten klub, to miasto, ci ludzie staną się częścią mojego życia. Liverpool to nie tylko klub piłkarski, to pasja, historia, duch. Nie potrafię tego opisać słowami komuś, kto nie był częścią tego klubu - powiedział Salah w opublikowanym materiale wideo.

"Napastnik osiągnął porozumienie z 'The Reds', dzięki któremu zamknie niezwykły, dziewięcioletni rozdział na Anfield. Salah wyraził chęć jak najszybszego przekazania tej informacji kibicom, aby zapewnić transparentność co do swojej przyszłości, z szacunku i wdzięczności dla nich" - napisano na stronie klubu.

Rekordzista klubu. Te liczby robią wrażenie

Salah trafił do Liverpoolu w 2017 roku z Romy. W 2019 roku drużyna wygrała Ligę Mistrzów, a w kolejnym sezonie mistrzostwo Anglii. Kolejny tytuł w Premier League zespół wywalczył w rozgrywkach 2024/25. W 435 występach Salah zdobył 255 goli, co czyni go trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii klubu.

