Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na ułaskawienie trzech osób - takie informacje przekazał rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz jednocześnie przekazał, że Nawrocki nie zastosował prawa łaski w stosunku do pięciu osób.
"Podejmując decyzje Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski" - zaznaczył Leśkiewicz.
W jednym z uzasadnień czytamy: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - bardzo trudną sytuację zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową".