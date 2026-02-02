Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na ułaskawienie trzech osób - takie informacje przekazał rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz jednocześnie przekazał, że Nawrocki nie zastosował prawa łaski w stosunku do pięciu osób.

  • Bądź na bieżąco! Najnowsze informacje dotyczące polskiej polityki znajdziesz na RMF24.pl

Zobacz również:

"Podejmując decyzje Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski" - zaznaczył Leśkiewicz.

W jednym z uzasadnień czytamy: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - bardzo trudną sytuację zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową".

Rzecznik poinformował też, że Leśkiewicz nie zastosował prawa łaski w stosunku do pięciu osób.

Prezydent zażądał też przedstawienia przez Prokuratora Generalnego akt w czterech sprawach. Leśkiewicz zaznaczył, że chodzi o przepisy z art. 567 § 2 Kodeksu postępowania karnego. "Przepis ten stanowi: 'Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje'" - podkreślił. 