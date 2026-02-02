Rzecznik poinformował też, że Leśkiewicz nie zastosował prawa łaski w stosunku do pięciu osób.

Prezydent zażądał też przedstawienia przez Prokuratora Generalnego akt w czterech sprawach. Leśkiewicz zaznaczył, że chodzi o przepisy z art. 567 § 2 Kodeksu postępowania karnego. "Przepis ten stanowi: 'Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje'" - podkreślił.