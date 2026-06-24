Agencja Uzbrojenia zawarła umowę z Fabryką Broni "Łucznik" na dostawę karabinków MSBS Grot w wersji A3. "Polski przemysł zbrojeniowy ma być kołem zamachowym gospodarki i dostarczycielem wzrostu gospodarczego w Polsce" - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu / Piotr Polak / PAP

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że polski przemysł zbrojeniowy ma napędzać gospodarkę i wzrost dobrobytu.

Karabinek MSBS Grot A3 to najnowsza, najbardziej zaawansowana wersja tej polskiej broni.

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W środę w Radomiu Agencja Uzbrojenia zawarła umowę z Fabryką Broni "Łucznik" na dostawę karabinków MSBS Grot w wersji A3. Podpisali ją - szef Agencji gen. dyw. dr Artur Kuptel oraz prezes zarządu Fabryki Broni "Łucznik" Seweryn Figurski.

Kosiniak-Kamysz o historycznym budżecie

Szef MON po podpisaniu umowy podkreślił, że Grot w wersji A3 jest "naprawdę wspaniałym karabinkiem", polski rząd chce, by "polski przemysł zbrojeniowy był kołem zamachowym polskiej gospodarki i dostarczycielem wzrostu gospodarczego, czyli dobrobytu i bezpieczeństwa dla wszystkich polskich rodzin".

Zaznaczył, że podpisanie tej umowy, jest możliwe tylko dlatego, że dysponujemy w "największym w historii budżetem" na: bezpieczeństwo, uzbrojenie, modernizację i transformację, w tym - jak mówił - "największy, historyczny program SAFE". Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że cztery lata temu ten budżet wynosił ok. 60 miliardów zł, a obecnie ok. 200 miliardów.

Minister obrony stwierdził też, że "nie ma drugiego takiego państwa w Sojuszu Północnoatlantyckim", które "z taką dynamiką" zwiększałoby wydatki na bezpieczeństwo. Zaznaczył przy tym, że jest to inwestycja w "miejsca pracy, polskie rodziny i w bezpieczny dom".

MSBS Grot w wersji A3

Na początku czerwca radomska fabryka informowała, że Agencja Uzbrojenia zaakceptowała dokumentację techniczną karabinka MSBS Grot A3. Groty w wersji A3 są gotowe do produkcji i czekają na zamówienia ze strony MON - deklarował wówczas radomski producent.

Powstające w radomskim "Łuczniku" Groty od kilku lat stają się podstawowym typem karabinka wykorzystywanym w Siłach Zbrojnych RP. Broń jest jednocześnie stale rozwijana i usprawniana przed producenta we współpracy z wojskiem.

MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej) Grot w wersji A3 to obecnie najbardziej zaawansowana wersja tej konstrukcji. Jak informuje Łucznik", w nowa w konstrukcji nowej wersji broni "uwzględniono doświadczenia wynikające z eksploatacji wcześniejszych odmian broni oraz uwagi zgłaszane przez żołnierzy podczas użytkowania i testów".