7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim (woj. pomorskie). Okoliczności tragedii będzie wyjaśniać policja i prokuratura.
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Pożar domu w Czarnej Wodzie wybuchł przed godz. 8 rano. Z budynku ewakuowała się kobieta z dwójką dzieci w wieku 7 i 9 lat.
Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że cały budynek objęty jest ogniem. Natychmiast rozpoczęli działania gaśnicze oraz przeszukiwanie domu - relacjonuje Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Na miejsce skierowano kilkanaście strażackich zastępów. Ciało 7-latki odnaleziono w czasie przeszukiwania domu.
Akcja gaśnicza jeszcze się nie zakończyła. Nie ma informacji o możliwej przyczynie pożaru. Okoliczności tego zdarzenia będzie wyjaśniać policja i prokuratura.
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