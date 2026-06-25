Wstąpienie do policji to nie tylko służba społeczeństwu, ale również konkretne wynagrodzenie i szereg dodatków, które mogą znacząco podnieść miesięczną pensję. W 2026 roku podstawowe uposażenie kursanta po 26. roku życia wynosi już 5 463,82 zł netto, a do tego dochodzą świadczenia mieszkaniowe sięgające nawet 1 800 zł miesięcznie - informuje serwis WP Finanse. Sprawdziliśmy, jak wyglądają zarobki na różnych etapach kariery oraz jak wypadają na tle innych służb mundurowych.

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Podstawowe wynagrodzenie kursanta policji po 26. roku życia to 5 463,82 zł netto.

Osoby poniżej 26. roku życia mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie dzięki zerowemu PIT-owi.

Dodatek stołeczny oraz służba w oddziałach prewencji znacząco podnoszą pensję.

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Osoba rozpoczynająca służbę w policji jako kursant otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości 6 498,70 zł brutto. W praktyce oznacza to 5 913,82 zł netto dla osób poniżej 26. roku życia oraz 5 463,82 zł netto dla starszych kursantów. Różnica wynika z tzw. ulgi dla młodych, czyli zerowego PIT-u, który pozwala uniknąć podatku dochodowego do rocznego limitu 85 528 zł.

W przypadku służby na terenie Warszawy lub w oddziałach objętych dodatkiem stołecznym, wynagrodzenie wzrasta do 7 210,30 zł brutto. Odpowiada to 6 561,37 zł netto dla młodszych kursantów i 6 026,37 zł netto dla tych powyżej 26. roku życia. Sam dodatek stołeczny podnosi wypłatę o 711,60 zł brutto, czyli odpowiednio o 647,55 zł netto (przed 26. rokiem życia) lub 562,55 zł netto (po 26. roku życia).

Wyższe stawki po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego policjant awansuje na wyższe stanowisko i otrzymuje 6 966,50 zł brutto, co przekłada się na 6 339,51 zł netto (przed 26. rokiem życia) lub 5 833,51 zł netto (po 26. roku życia).

Funkcjonariusze pełniący służbę w oddziałach prewencji mogą liczyć na jeszcze wyższe wynagrodzenie - 7 466,50 zł brutto, czyli 6 794,51 zł netto dla młodszych policjantów i 6 228,51 zł netto dla starszych. Dodatek stołeczny po szkoleniu podnosi pensję do 7 678,10 zł brutto (6 987,07 zł netto dla osób do 26 lat i 6 396,07 zł netto dla starszych).

Najwyższe wynagrodzenie wśród początkujących policjantów dotyczy tych, którzy pracują w oddziałach prewencji z dodatkiem stołecznym - to aż 8 178,10 zł brutto, co daje 7 422,07 zł netto dla młodszych i 6 791,07 zł netto dla starszych funkcjonariuszy.

Świadczenie mieszkaniowe - dodatkowe wsparcie

Oprócz podstawowego uposażenia i dodatków, policjanci mogą liczyć na świadczenie mieszkaniowe, które przysługuje zarówno w służbie przygotowawczej, jak i stałej. Jego wysokość waha się od 900 do 1 800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby i sytuacji rodzinnej funkcjonariusza.

To świadczenie nie jest wliczane do podstawowej pensji, co oznacza, że realna kwota, którą policjant otrzymuje co miesiąc, może być znacznie wyższa niż wynikałoby to z samego uposażenia.

Zarobki w policji na tle innych służb mundurowych

Dla porównania, w Wojsku Polskim początkujący szeregowy zawodowy otrzymuje około 6 300 zł brutto, a do tego dochodzą świadczenia mieszkaniowe od 630 do 1 800 zł oraz inne dodatki, w tym trzynasta pensja.

W straży granicznej kursant do 26. roku życia zarabia ponad 5 900 zł netto, a starszy kursant - prawie 5 500 zł netto. Po ukończeniu szkolenia uposażenie rośnie do prawie 6 600 zł netto dla młodszych funkcjonariuszy i ponad 6 000 zł netto dla starszych.

Strażnicy graniczni mogą również liczyć na świadczenie mieszkaniowe w wysokości ponad 900 zł oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby - od 140 do 220 zł miesięcznie, w zależności od odległości.