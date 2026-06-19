Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Wcześniej była pełnomocniczką rządu ds. programu SAFE.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka / Piotr Nowak / PAP

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Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej - poinformowano na uroczystości w MON z udziałem wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, i tam się narodził program SAFE. Pierwszy raz w historii Polski to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji - serdeczne gratulacje - mówił, powołując nową wiceminister, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sobkowiak-Czarnecka pełni w rządzie funkcję pełnomocniczki ds. SAFE. Jak czytamy na stronie KPRM, w latach 2016-2018 w Komisji Europejskiej w Brukseli, specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką telewizyjną i radiową i relacjonowała politykę krajową oraz międzynarodową.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców obecnego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

W styczniu 2024 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej, natomiast w październiku minionego roku - na funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

