Hiszpańska turystka została zatrzymana w środę w Brazylii w związku rzucaniem rasistowskich obelg. Grozi jej kara do pięciu lat więzienia. To już kolejny taki przypadek pokazujący kłopoty obcokrajowców w Brazylii w ostatnich miesiącach.

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Policja interweniowała na lotnisku w Guarulhos w stanie Sao Paulo. Funkcjonariusze ogłosili, powołując się na relację innych pasażerów, że kobieta kierowała rasistowskie obelgi w stronę pracowników linii lotniczej LATAM. Niezadowolona z opóźnienia, miała nazwać ich "małpami" - podał dziennik "Folha de Sao Paulo".



Linia lotnicza przyznała w komunikacie, że wyjście pasażerów z samolotu się opóźniło. Podkreśliła jednak, że nie ma usprawiedliwienia dla tego rodzaju rasistowskich ataków na jej personel.



To kolejny przypadek cudzoziemca wpadającego w Brazylii w tarapaty z powodu używania rasistowskich wyzwisk. Brazylijskie przepisy w tej dziedzinie należą do najsurowszych w Ameryce Łacińskiej. Za obrażanie innej osoby ze względu na kolor skóry grozi od dwóch do pięciu lat więzienia lub grzywna - podkreśliła agencja AP.

Problemy prawniczki związanej z argentyńskimi politykami

W styczniu szerokim echem w latynoamerykańskich mediach odbiło się aresztowanie argentyńskiej prawniczki Agostiny Paez, którą sfilmowano, gdy wykonywała gesty mające przypominać zachowanie małpy, kierując je w stronę kelnera w nocnym klubie w dzielnicy Ipanema w Rio de Janeiro.



Początkowo Paez otrzymała zakaz wyjazdu z Brazylii, ale w kwietniu wróciła do Argentyny. Tamtejsza senatorka Patricia Bullrich, bliska współpracownica prawicowego prezydenta Javiera Mileia, informowała o spotkaniu z nią. Postępowanie w jej sprawie w Brazylii wciąż trwa.

Rasistowskie komentarze przy nagraniach dziecka

W maju brazylijska policja zatrzymała innego Argentyńczyka, Eduardo Ignacio Muriasa, podejrzanego o filmowanie dziecka bez zgody jego opiekunów i udostępnianie jego zdjęć, opatrzonych rasistowskimi komentarzami. W czerwcu media informowały o postawieniu go w stan oskarżenia. Mężczyzna przebywa w areszcie.



Również w maju zatrzymany został obywatel Chile, podejrzany o używanie rasistowskich i homofobicznych obelg wobec członków załogi samolotu. Według komunikatu przytaczanego przez AP podejrzany próbował otworzyć drzwi maszyny w czasie lotu, a gdy załoga go obezwładniła, obrażał jej członków, używając rasistowskich wyzwisk.