Pierwsza transza środków z unijnego programu SAFE została przekazana polskim firmom zbrojeniowym – poinformowała w piątek pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak podkreśliła, to realne wsparcie dla polskiego przemysłu obronnego, a kolejne wnioski o wypłatę środków będą składane do Komisji Europejskiej dwa razy w roku.
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"Tydzień po podpisaniu kontraktów. Realne pieniądze, realne kontrakty, prawdziwe bezpieczeństwo" - napisała Sobkowiak-Czarnecka na X. Na wpis odpowiedział również wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pisząc: "Nie zwalniamy tempa, bo musi być #PolskaSAFE".