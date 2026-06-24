Naukowcy odkryli, że za intensywną aktywność sejsmiczną występującą przez setki milionów lat na terenach Amazonii odpowiadał gigantyczny wulkan Amazonas, uznawany za najstarszy znany wulkan na Ziemi. Badania prowadzono w północnej części Brazylii.

Brazylia: Odkryto przyczynę dawnych wstrząsów sejsmicznych w Amazonii (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Wulkan powstał około 1,9 mld lat temu na obszarze dzisiejszego stanu Pará. Nowe analizy zespołu kierowanego przez Felipe Holandę wskazują, że był większy, niż wcześniej sądzono - osiągał wysokość około 400 metrów nad poziomem morza, a jego średnica wynosiła 22 kilometry. Naukowcy podzielili się swoimi odkryciami na łamach pisma "Journal of South American Earth Sciences".

Według badaczy Amazonas pozostawał aktywny przez co najmniej 300 mln lat. W tym czasie regularnie generował procesy geologiczne prowadzące do licznych wstrząsów sejsmicznych na rozległych terenach Amazonii.

Wulkan powstał na obszarze superkontynentu Kolumbia, jednego z najstarszych superkontynentów w historii Ziemi. Otaczające go obecnie formacje skalne ukształtowały się znacznie później, już po zakończeniu jego aktywności.

Choć współczesna Brazylia nie posiada aktywnych wulkanów, badacze podkreślają, że w okresie istnienia Amazonas północna część kraju mogła być obszarem intensywnej aktywności wulkanicznej. Co istotne, mimo milionów lat erozji, zmian klimatu i przekształceń krajobrazu, zachowały się fragmenty skał dawnego systemu magmowego.

Naukowcy planują teraz kolejne badania w rejonie Uatumã. Chcą przeanalizować kanały lawowe oraz znajdujące się w nich złoża mineralne. Nie wykluczają również, że rzeczywiste rozmiary wulkanu były znacznie większe, a znaczna część jego struktury nadal pozostaje ukryta pod warstwami osadów nagromadzonych przez wieki.