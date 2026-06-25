W Elektrowni Konin doszło do awarii, która spowodowała wstrzymanie dostawy ciepłej wody do miasta - podało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie. Usterka ma zostać usunięta do godziny 18:00
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MPEC poinformował w komunikacie o przerwie w dostawach ciepłej wody w Koninie.
Przyczyną jest awaria w Elektrowni Konin, która dostarcza ciepło na potrzeby miasta.
Uruchomienie dostaw ciepła szacowane jest na godz. 18.00 - przekazał MPEC.
W przypadku szybszego przywrócenia dostaw spółka wyda oddzielny komunikat.