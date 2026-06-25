​Śledztwo w sprawie podrobienia w zeszłym roku kart zgonów 20 pacjentów Szpitala Południowego w Warszawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Śledczy zastrzegają, że postępowanie to nie ma związku z ostatnimi śledztwami dotyczącymi nadużyć w tej placówce medycznej. "Postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem osoby, której podpis widnieje na dokumentach i której pieczątka zaginęła" - informuje Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Szpital Południowy w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

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Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Afera w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Senatu: To wydaje się nierealne jak na XXI wiek

Lekarz był na urlopie, a jego podpis widniał na kartach zgonu. Jest śledztwo

Ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prokuratorzy wyjaśniają, kto i w jakim celu podrobił podpis oraz użył pieczątki koordynatora prosektorium szpitala na dokumentach dotyczących 20 pacjentów, którzy zmarli między 22 sierpnia a 9 września 2025 roku na terenie prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego przy ul. Pileckiego 99.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył lekarz, którego podpis i pieczątka widniały na kartach zgonu. Jak ustalono, w czasie wystawienia dokumentów medyk przebywał na urlopie.

Cytat Postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem osoby, której podpis widnieje na dokumentach i której pieczątka zaginęła. Z treści zawiadomienia wynika, iż osoba ta w inkryminowanym okresie przebywała na urlopie wypoczynkowym i w tym czasie inna osoba, używając pieczątki zawiadamiającego, podrabiała min. podpisy na kartach zgonów pacjentów, którzy zmarli w tym czasie w szpitalu południowym - informuje Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

O sprawie lekarz dowiedział się przypadkowo. Podczas urlopu skontaktował się z nim Urząd Stanu Cywilnego, informując, że jedna z kart zgonu nie została prawidłowo uzupełniona. Wówczas lekarz zorientował się, że jego dane znalazły się na dokumentach, których nie wystawiał.

Podrobione karty zgonu 20 pacjentów. Prokuratura bada sprawę w Szpitalu Południowym

W ramach śledztwa prokuratorzy zabezpieczyli oryginały dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego. Zostaną one poddane analizie przez biegłego z zakresu badań dokumentów, który ma ustalić, kto mógł podrobić podpis lekarza.

Jak podkreślają śledczy, postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu jest jednym z 32 śledztw wszczętych od początku 2023 roku w związku z podejrzeniami nieprawidłowości w stołecznym Szpitalu Południowym.

Cytat Na obecnym etapie postępowania weryfikacja przedmiotu tego śledztwa nie daje podstaw, by twierdzić, iż istnieje łączność podmiotowa i przedmiotowa z dwoma śledztwami wszczętymi kilka dni temu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w zakresie nieprawidłowości w SOR Szpitala Południowego - tłumaczy Piotr Antoni Skiba.

Dwa śledztwa warszawskiej prokuratury ws. Szpitala Południowego

Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie nadużyć w Szpitalu Południowym i gigantycznych zarobków 28-letniego lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w placówce ponad 1,6 mln złotych.

W ramach pierwszego postępowania chodzi o sprawdzenie, czy młody lekarz dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. To ponad 550 tys. złotych, jak przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Prokurator zaznaczył, że sprawa dotyczy przedstawiania nierzetelnych faktur, niewłaściwie określających czas pracy lekarza. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi nawet 10 lat więzienia.

W drugim przypadku prokuratura zbada, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Śledczy sprawdzą, czy urzędnicy ratusza nadzorujący jednostkę oraz samo szefostwo Szpitala Południowego wywiązali się ze swojej roli. Chodzi m.in. o możliwe naruszenia przy kwalifikacji pacjentów, zawieraniu umów i weryfikacji faktur.

Do przesłuchania są dziesiątki świadków - w tym m.in. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Nie jest wykluczone powołanie zespołu śledczego. Czynności mają być powierzone CBA.