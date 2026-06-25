Orlen Upstream Norway, spółka należąca do Grupy Orlen, ogłosiła rozpoczęcie przygotowań do wydobycia ze złoża Cerisa na Morzu Północnym. Start eksploatacji planowany jest na 2027 rok. Złoże, odkryte zaledwie dwa lata temu, ma przynieść polskiej firmie 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym około 0,8 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego. To kolejny krok w ekspansji Orlenu na norweskim rynku i znaczące wzmocnienie jego pozycji w sektorze energetycznym.

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Orlen Upstream Norway rozpocznie wydobycie ze złoża Cerisa w 2027 roku.

Złoże ma przynieść 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym 0,8 mld m³ gazu.

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Złoże Cerisa, położone około 120 kilometrów na północ od Bergen, zostało odkryte w czerwcu 2024 roku. Operator koncesji, Var Energi, wraz z partnerami - Orlen Upstream Norway, Inpex Idemitsu Norge oraz DNO Norge - podjął już ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą zagospodarowania złoża. Udziały w projekcie są podzielone pomiędzy Var Energi, Orlen Upstream Norway i Inpex Idemitsu Norge (po 30 procent) oraz DNO Norge (10 procent).

Proces od odkrycia do przygotowania planu zagospodarowania złoża trwał zaledwie dwa lata. Jak podkreślają przedstawiciele Orlenu, tak sprawne tempo działania to efekt ścisłej współpracy z partnerami oraz wykorzystania synergii pomiędzy posiadanymi aktywami.

Wydobycie na dużą skalę - kluczowe liczby i technologie

Według planów ze złoża Cerisa Orlen pozyska 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym około 0,8 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego. W szczytowym okresie wydobycia Cerisa zapewni Orlen Upstream Norway 6 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, co stanowi niemal 6 procent dziennej produkcji spółki prognozowanej na 2025 rok.

Plan zagospodarowania złoża zakłada wykonanie dwóch zaawansowanych odwiertów produkcyjnych z podmorskiej płyty fundamentowej, tzw. template’u, która już jest wykorzystywana do eksploatacji sąsiedniego złoża Duva. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoli znacząco obniżyć koszty inwestycji oraz skrócić czas realizacji projektu. Dodatkowo, wspólna eksploatacja Cerisy i Duvy umożliwi osiągnięcie efektów synergii, zwiększając efektywność wydobycia.

Wyzwania technologiczne i innowacyjne rozwiązania

Uruchomienie wydobycia ze złoża Cerisa będzie wymagało wykonania technicznie zaawansowanych odwiertów o długości sięgającej nawet 7 kilometrów. To niemal granica obecnych możliwości projektowania tego typu odwiertów, co stawia przed operatorami projektu poważne wyzwania technologiczne. Jednak dzięki doświadczeniu i nowoczesnym rozwiązaniom, partnerzy są przekonani o powodzeniu przedsięwzięcia.

Złoże Cerisa zostanie zagospodarowane w ramach projektu Gjøa Subsea, który obejmuje również uruchomienie produkcji z dwóch dodatkowych odkryć - Ofelia i Gjøa Nord. Choć Orlen nie posiada udziałów w tych złożach, ich wspólna eksploatacja z Cerisą przyniesie korzyści finansowe i operacyjne, pozwalając jeszcze bardziej obniżyć jednostkowe koszty wydobycia.

W maju norweskie Ministerstwo Energii zaakceptowało także plany eksploatacji trzech innych złóż, w których Orlen jest partnerem: Albuskjell, Vest Ekofisk oraz Tommeliten Gamma. Te aktywa mają zapewnić koncernowi około 23 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Rozpoczęcie wydobycia z tych złóż planowane jest na 2028 rok.

Grupa Orlen to jeden z największych koncernów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz rozbudowaną sieć stacji paliw w wielu krajach regionu. Firma dynamicznie rozwija segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, inwestuje w sektor petrochemiczny oraz energetyczny, w tym w odnawialne źródła energii. Orlen planuje także rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.