Za sześć tygodni Dni Konia Arabskiego rozpoczynają się w Janowie Podlaskim. Najważniejsza w Polsce impreza hodowlana i promocyjna poświęcona koniom czystej krwi arabskiej. Przed nami od 7-11 sierpnia 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i 57. aukcja Pride of Poland.

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Na tegorocznej aukcji zobaczymy 16 koni - 8 z Janowa Podlaskiego, 7 z Michałowa i jednego z Białki. Trzon oferty stanowią tradycyjnie klacze, z których słynie polska hodowla. Jest ich 15, plus jeden ogier. Tegorocznymi gwiazdami Aukcji, które przyciągnąć mają uwagę i zainteresowanie kupców, są klacze Poganinka i El Bella ze Stadniny Koni Michałów, klacz Pila i ogier Erantis ze Stadniny Koni w Janowie Podlaskim oraz klacz Ejna ze Stadniny Koni Białka.

Gwiazdy Pride of Poland 2026

Poganinka

To 11-letnia córka ogiera El Omari i klaczy Pentra po Poganin. Niezwykle utytułowana, charakteryzująca się fenomenalnym ruchem. Ten ruch sędziowie konsekwentnie, niemal na wszystkich pokazach, oceniają na maksymalne 20 punktów.

Poganinka (autor Stuart Vesty)

Srebrny Medal w Czempionacie Europy w 2019 r., wcześniej, bo w 2017 r., jako zaledwie dwuletnia klacz, zdobyła tytuł czempionki i Best in Show Młodzieżowego Pokazu w Białce. Wielokrotnie nagradzana tytułem Top Five Czempionatu Świata w Paryżu, w 2025 r. wygrała między innymi klasę w Pucharze Narodów w niemieckim Aachen.

El Bella

To młoda, zaledwie dwuletnia klacz, córka saudyjskiego ogiera Mutabahi Al Hawajer i klaczy El Bellisima po Ascot DD, którą także wystawia stadnina w Michałowie. Klacz gotowa do wyjścia na ring pokazowy. Reprezentuje nowoczesny typ konia arabskiego, mogący zainteresować zarówno klientów w Europie, jak i z Bliskiego Wschodu.

El Bella (autor zdjęcia Stuart Vesty)

Pila

To córka pełnej siostry Platynowej Czempionki Świata, klaczy Pinga. Matka Pingi, klacz Pilar, sama będąc Czempionką Polski Klaczy Starszych, urodziła szereg zwycięzców pokazowych - klaczy Pieta, Pinta, Pizarro, Pilarosa i Piba oraz ogiera Pomian. Pilar bywa pieszczotliwie nazywana "klaczą za milion euro", bowiem sprzedaż jej i jej dwóch córek przekroczyła kwotę miliona (Pinta -500 tysięcy euro, Pieta - 300 tysięcy euro, Pilar - 240 tysięcy euro).

PILA (autor zdjęcia Stuart Vesty)

Pila jest doskonale znana z ringów pokazowych. Do jej największych sukcesów należą zdobycie złotego medalu podczas pokazu w Sopocie, brązowego medalu na Czempionacie Europy oraz miejsca w prestiżowym gronie Top Ten klaczy starszych podczas Czempionatu Świata w Paryżu.

Ejna

Ejna to trzyletnia klacz wyhodowana w Stadninie Koni Białka, córka emirackiego ogiera D Kaheel, potomka takich wybitnych ogierów jak Fa El Rasheem czy Platynowy Czempion Świata Gazal Al Shaqab, i klaczy Elwimia po wspomnianym już ogierze Ascot DD. Ponadto pochodzi z doskonałej linii żeńskiej wywodzącej się od klaczy Ellora, córki epokowego ogiera Witraż, ojca takich legend czystej krwi arabskich jak Bask czy Bandola. Mimo młodego wieku Ejna jest klaczą bardzo utytułowaną, która przyniosła Białce w ciągu ostatnich 2 lat wiele powodów do dumy. Podczas tegorocznego Młodzieżowego Pokazu w Białce została Brązową Medalistką Klaczy Młodszych, a przed rokiem była w Top Five Czempionatu Europy Klaczy Młodszych, zdobywając wcześniej złoto w Polsce.

Ejna (autor Stuart Vesty)

Erantis

To jeden z najlepszych ogierów czołowych młodego pokolenia wyhodowanych w Janowie Podlaskim. W 2024 r. udowodnił swój status, zdobywając niezwykle ważne tytuły Czempiona Polski Ogierów Starszych i Czempiona Europy Ogierów Starszych. Jego ojciec, utytułowany belgijskiej hodowli ogier Ascot DD, jest czempionem pokazów z Europy, Bliskiego Wschodu i Czempionatu Świata.

Po stronie matki Erantis wywodzi się od janowskiej klaczy Eunice, matki pierwszego Czempiona Polski ogiera Eukaliptus (mającego olbrzymi wpływ na polską hodowlę jako doskonały ojciec córek i przyszłych matek) oraz klaczy Europa, Czempionki Polski Klaczy Starszych.

Lista koni Pride of Poland 2026:

1. AMBROSIA filly 2023 grey Picasso Di Mar - Almora/Pogrom Janów Podlaski Stud

2. EFIDENIA mare 2018 bay Pomian - El Fada/Ekstern Janów Podlaski Stud

3. EJNA filly 2023 bay D Kaheel - Elwimia/Ascot DD Białka Stud

4. EL BELLA filly 2024 chestnut Mutabahi Al Hawajer - El Bellisima/Ascot DD Michałów Stud

5. EL FAHA mare 2022 bay Haash OSB - El Fariha/Ascot DD Janów Podlaski Stud

6. ELFIRA mare 2012 bay Ekstern - Elfuria/HS Etiquette Janów Podlaski Stud

7. EL GAZONA mare 2014 grey Kahil Al Shaqab - Elgazonda/Al Maraam Michałów Stud

8. ERANTIS stallion 2017 chestnut Ascot DD - Eugara/Om El Bellissimo Janów Podlaski Stud

9. ESCADRILLA mare 2017 chestnut Ascot DD - Emandilla/Om El Shahmaan Michałów Stud

10. MAHIRA mare 2015 siwa Ekstern - Mata Hari/Werbum Michałów Stud

11. PERALLA filly 2023 bay Picasso Di Mar - Pasawa/Pogrom Janów Podlaski Stud

12. PILA mare 2017 d.bay Abyad AA - Piba/Gazal AL. Shaqab Janów Podlaski Stud

13. POGANINKA mare 2015 chestnut El Omari - Pentra/Poganin Michałów Stud

14. PRETINA mare 2022 chestnut Haash OSB - Paterna/Eden C Janów Podlaski Stud

15. WIOSENNA MIŁOŚĆ mare 2020 grey Al. Ayal AA - Waranga/QR Marc Michałów Stud

Dużo dobrych i bardzo dobrych koni

Na tej liście jest dużo dobrych i bardzo dobrych koni - mówi RMF FM współtworzący ofertę aukcyjną Jerzy Białobok - wiceprezes Stadniny Koni Michałów. Jego zdaniem w tej chwili w państwowych stadninach brakuje "koni środka", czyli koni siedmio/dziesięcioletnich, a w tej chwili jesteśmy na początku procesu tworzenia nowej, silnej grupy polskich koni arabskich w stadninach państwowych.

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Hodowane w Polsce konie wzbudzają zachwyt na całym świecie (autor zdjęcia Stuart Vesty)

Pride of Poland - Duma Polski

Tradycyjnie w maju odbyła się sesja zdjęciowa koni do katalogu aukcyjnego. Większość koni oferowanych na sprzedaż promowana jest zdjęciami cenionego amerykańskiego fotografa koni arabskich, Stuarta Vesty’ego, który związany jest z polskimi końmi czystej krwi od trzech dekad. Te konie są dumą Polski. Są naprawdę niesamowite, a ja jestem zaszczycony, że mogę być tego częścią - mówi RMF FM Stuart Vesty.

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Instagram Rolka

Przed Janowem - mistrzowska rozgrzewka w Michałowie

Obecnie organizatorzy Dni Konia Arabskiego koncentrują się na intensywnej promocji imprezy, by przyciągnąć uwagę hodowców, właścicieli i miłośników koni arabskich z całego świata. Celem organizatorów jest nie tylko zaproszenie gości do Janowa Podlaskiego, ale także umocnienie przekonania, że Polska pozostaje światowym liderem hodowli koni arabskich czystej krwi. Stadnina Michałów zaproponowała dodatkową atrakcję podczas Aukcji Pride of Poland - jednak zostanie ona ujawniona dopiero w trakcie sierpniowej aukcji. W ramach rozgrzewki przed sierpniowym janowskim świętem koni arabskich prezes stadniny w Michałowie - Monika Słowik zaprasza do siebie na lipcowe Mistrzostwa Europy oraz XVII Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monika Słowik o Pride of Poland 2026

Mistrzostwa Europy oraz XVII Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi

Wszelkie aktualne informacje na stronie .

Oficjalna strona Dni Konia Arabskiego .

Harmonogram Dni Konia Arabskiego:

Piątek, 7 sierpnia - Sierpniowe Zawody Sportowe Koni Arabskich - SK Janów Podlaski

Piątek-niedziela, 7-9 sierpnia - XLVIII Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi - SK Janów Podlaski

Niedziela, 9 sierpnia - LVII Aukcja Pride of Poland - SK Janów Podlaski

Poniedziałek, 10 sierpnia - Aukcja Summer Sale 2026 - SK Janów Podlaski

Poniedziałek, 10 sierpnia - Parada Hodowlana - SK Janów Podlaski

Wtorek 11 sierpnia - Parada Hodowlana - SK Białka

Wtorek 11 sierpnia - Parada Hodowlana - SK Michałów